Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, afviser ikke at sælge profilen Mads Emil Madsen til AGF.

Da Silkeborg IF søndag hentede sæsonens første sejr med 4-3 ude over AGF, var det med midtbaneprofilen Mads Emil Madsen i startopstillingen som så mange gange før.

Tidligere på ugen skrev B.T., at den unge midtbanegeneral er i søgelyset hos AGF og FC Nordsjælland, og sportschefen i Silkeborg, Jesper Stüker, er heller ikke afvisende over for at sælge til AGF.

- Det skal man da ikke afvise, men vi vil gerne beholde ham i lang tid, siger Stüker.

Sportschefen er dog opmærksom på, at 21-årige Mads Emil Madsen med tiden kan tiltrække endnu mere interesse fra andre klubber.

- Hvis han fortsætter sin udvikling, så er der sikkert også andre end AGF og FC Nordsjælland, der vil være interesserede, fastslår han.

Madsen har spillet samtlige superligaminutter for Silkeborg i denne sæson bortset fra søndagens opgør, hvor han blev udskiftet efter 64 minutter.

Selv er han ikke meget for at kommentere på interesse fra andre klubber.

- Jeg skal være bedre end mod AGF, hvis der fortsat skal være interesse for mig, men lige nu har jeg kun fokus på Silkeborg, siger Mads Emil Madsen efter søndagens opgør.

Silkeborgs kontrakt med den unge midtbanespiller udløber ved udgangen af 2022, og derfor kan Silkeborg med god grund afvise bud i den nærmeste fremtid, mener Jesper Stüker.

- Jeg tror ikke, vi er klar til at sælge ham allerede til januar, for vi har en lang kontrakt på ham og skal bruge ham i denne sæson i forsøget på at undgå nedrykning, lyder det fra Stüker.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra AGF-sportschef Peter Christiansen om interessen i Silkeborg-profilen.

Mads Emil Madsen og resten af Silkeborg-mandskabet skal næste søndag til Hobro og jagte sæsonens anden sejr i 3F Superligaen.

/ritzau/