Skandaløse scener udspillede sig søndag, hvor Brøndby og FC Københavns fans udviste en horribel adfærd, efter kampen mellem de to rivalklubber.

Af mest opsigtsvækkende hændelser blev en pistol trukket imod nogle Brøndby-fans af en politibetjent, og en hjemmesygeplejerske blev angrebet af FCK-fans. Og i det hele taget havde politiet en besværlig dag, da tåregas imod fanmængderne også var nødvendigt.

Alligevel mener direktør for superligaklubbernes paraplyorganisation, Divisionsforeningen, Claus Thomsen, at det er fuldstændig trygt at tage til derby.

Er det sikkert at tage sin familie og børn med til derby, når FCK og Brøndby mødes?

»Ja, det er det helt bestemt, når vi kigger på den statistik, der er samlet gennem årene og kigger på de tilskuerundersøgelser, vi har. Så det er det bestemt, ja. Men det er ingen undskyldning for de hændelser, der er, for de skal ikke være der.«

Vil du selv tage din børn med?

»Ja, jeg har selv haft dem med til københavnerderby, dengang de var børn.«

Du vil også gøre det, selvom der senest var tåregas, en pistol, der blev trukket og en hjemmeplejeansat, der blev angrebet?

»Jeg sagde lige før, at der er intet, der undskylder de hændelser, der har været. De er og forbliver uacceptable, og det skal ikke foregå. Men nu spørger du, om jeg vil tage mine børn med, og det ville jeg.«

Hvad tænker du om, at det nærmest er en krigszone, hver gang FCK og Brøndby mødes. Kan det virkelig passe, at det skal være sådan?

»Af respekt for folk i krigszoner i verden vil jeg ikke kalde det en krigszone, men de hændelser, der er. De er uacceptable, og det er også det, vi kommunikerer, at de hændelser skal ikke forekomme, og det skal vi sørge for, at de ikke gør.«

Synes du, at klubberne gør nok for at tage hånd om det?

»Det er sådan et relativt spørgsmål. Altså der er ingen i klubberne, som ikke finder det her uacceptabelt. Der er ingen i klubberne, som ikke forsøger at forhindre det her. Så må vi kigge på, om vi kan blive bedre til det på den operationelle side. Skal vi have mere effektive regelsæt og sanktioner, og kan vi være mere effektive, eksplicitte i vores kommunikation af både den gode fan-stadionoplevelse, og hvad der er uacceptabelt i forbindelse med at være på stadion og fremme det. Og det skal vi alle sammen kigge på, om vi kan blive bedre til og lave en ekstra indsats.«

Efter kampen oplyste politiet, at fem politibetjente var kommet til skade og måtte på skadestuen. Dertil kunne politiet oplyse, at de undersøgte 61 anmeldelser om vold mod betjente i forbindelse med urolighederne på kampdagen.