En sikkerhedsvagt var tydeligvis ikke fornøjet over, at Aston Villas Jack Grealish jublede med tilskuerne, da han afgjorde Birminghamderbyet.

Jack Grealish havde netop bragt Aston Villa foran med 1-0 mod Birmingham.

Efterfølgende tog han turen ud til tilskuerne for at fejre scoringen.

Det var en sikkerhedsvagt dog ikke tilfreds med og valgte derfor at fjerne Jack Grealish med en noget hårdhændede behandling.

En tilskuer blev ført væk efter at have overfaldt Jack Grealish. Foto: CARL RECINE Vis mere En tilskuer blev ført væk efter at have overfaldt Jack Grealish. Foto: CARL RECINE

Sikkerhedsvagten skubbede til Jack Grealish og kom efterfølgende med en bevægelse, der kunne indikere et spark.

Det er dog svært at vurdere ud fra tv-billederne, men ikke desto mindre blev sikkerhedsvagten ført væk af politiet hurtigt efter.

Generelt var Jack Grealish en særdeles centrerede spiller under kampen. Tidligere blev han også overfaldet af en tilskuer, der stormede ind på banen og slog Aston Villa-spilleren.

Aston Villa vandt i øvrigt kampen 1-0.