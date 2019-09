For tre år siden skiftede Signe Vadgaard radiomikrofonen ud med tv-skærmen.

Efter en lang karriere på P3 skiftede hun ikke bare job, hun kom også ind i en fodboldverden, der er domineret af mænd.

Det var dog ikke noget, der slog Signe Vadgaard ud. Hun kom ud på Discovery Networks, der i forvejen havde flere markante kvindelige navne.

Mette Cornelius var der, og tidligere har både Heidi Frederikke og Tina Müller været der for at 'bane vejen', fortæller hun i et interview med Journalisten.

Og hun var glad for, at hun blandt andet fik Mette Cornelius som kollega. De to kunne tage nogle snakke, for Signe Vadgaard fortæller, at der da er nogle udfordringer ved at være kvinde i en fodboldbranche med mange mænd. Det er dog ikke nået, hun har villet lade sig slå ud af.

»Det er faktisk ikke noget, jeg tænker så meget over i hverdagen, men der er nok mange, der sidder og ser fodbold og tænker: 'Nå, hun gør det godt, på trods af at hun er kvinde.' Eller som lige er lidt ekstra kritiske, hvis jeg laver en fejl,« siger Signe Vadgaard.

Det rammer hende dog ikke, for fra tiden som radiovært ved hun, der kan være kontant afregning, hvis der sniger sig en fejl ind.

»Men jeg har hård hud fra min tid på P3, for der er lytterne nådesløse. Hvis man laver en fejl derinde, får man det at vide med det samme på den sms, der går direkte ind i studiet. Derfor ved jeg, hvad det vil sige, når nogen siger op i ens ansigt eller på sociale medier, at de synes, man er dårlig,« fortæller Signe Vadgaard.

Efter knap tre år hos Discovery Networks skiftede hun i maj job.

I dag er Signe Vadgaard hos konkurrenten, da hun er Premier League-frontfigur hos Xee, der fra denne sæson er blevet en ny stor spiller på det danske tv-sportsmarked med rettighederne til Premier League.

På privatfronten kan Signe Vadgaard i september fejre etårs-bryllupsdag med konen Cathrine, som hun blev gift med sidste år. Faktisk var det netop i tiden på P3, at Signe Vadgaard live i radioen tilbage i 2014 fortalte, at hun også var til kvinder.

»Lige nu er jeg åben over for alt. Jeg har ikke afskrevet mænd. For mig handler det om, hvem jeg bliver forelsket i,« sagde hun til Alt For Damerne i 2016.