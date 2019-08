Signe Vadgaard har efterhånden fået nok.

»Når man råber sådan noget – lige så vel som noget racistisk – siger man samtidig, at de, der er homoseksuelle, er andenrangsmennesker. Og det skal bare stoppe,« siger hun.

Fodboldværten hos den nye danske tv-kanal Xee harcelerer i et interview med Se og Hør over, at der stadig bliver råbt homofobiske tilråb i fodbold.

Hun håber på den ene side på, at en fodboldspiller ville springe ud som homoseksuel for at vise, at det er helt normalt

Hun forstår på den anden side, at det kan være svært at gøre på grund af de mange tilråb med homofobisk klang, der stadig er hverdag på fodboldstadioner. Ikke kun i Danmark, men mange steder.

»Jeg ville virkelig ønske, at vi i fodboldverdenen kunne skabe et miljø, hvor det kunne være lettere at være sig selv,« siger Signe Vadgaard.

Hun er selv sprunget ud som homoseksuel - det gjorde hun faktisk midt i et radioprogram - og hun har tidligere udtalt sig om samme debat.

Det gjorde hun eksempelvis tidligere på året, da FC Københavns Viktor Fischer med centrum i en sag, hvor OB-fans råbte smædesange.

Her sagde hun til B.T.:

»Jeg håber, at folk, hvis de står ved siden af nogen på stadion, der begynder at råbe den slags, vil sige fra, også selv om det er ubehageligt. Jeg håber, det langsomt bliver udryddet,« lød det fra Signe Vadgaard:

»Hvis ikke de er homofobiske og har et problem med homoseksuelle, kan de bare lade være med at bruge ordet negativt ladet i den forstand, som de gør, når de råber på den måde på stadion. Så burde det være det nemmeste i verden at holde op.«

Signe Vadgaard skiftede op til denne sæson job fra en værtsrolle hos Discovery Networks til nystartede Xee, hvor hun er tv-stationens ansigt på Premier League-dækningen.