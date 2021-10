»Jeg sagde ja, fordi jeg elsker Premier League. Og jeg ser absurd meget af det.«

Man kan næsten fornemme Signe Amtofts smil gennem telefonen. Og det er der da også en god grund til.

For hun er den nye vært på Premier League på TV3 Sport.

»Jeg har længe gerne villet lave noget fodboldformidling. Generelt i mit virke har jeg arbejdet med at formidle ting, jeg syntes var vildt spændende. Når man alligevel bruger meget tid på at se Premier League, er det genialt at få lov til at dele noget af den entusiasme,« siger Signe Amtoft, der tidligere har været vært på blandt andet eSuperligaen hos Discovery Networks.

Egentlig er hun ikke opdraget med fodbold. I stedet var det ishockey, der var den store ting hos familien i Rungsted, men det ændrede sig for nogle år siden, da hun fik en engelsk kæreste.

Han flyttede til Danmark, og for at han kunne føle sig mere hjemme blev der set en del Premier League, Championship, og hvad der ellers var.

»Det gjorde også, at jeg begyndte at følge meget med. Han var Bournemouth-fan og påduttede mig ikke noget, og jeg begyndte at kunne mærke, hvad jeg kunne lide at se og syntes var spændende. Han har flere gange ytret sætningen 'I created a monster'. Nu kommer monsteret til sin ret. Det er jo dejligt,« griner 29-årige Signe Amtoft, der også har værtserfaring fra flere forskellige podcast.

Kærligheden til England kom dog ikke først ved mødet med ekskæresten. Den har egentlig været der de sidste ti år, og hun elsker både den engelske kultur og humor.

Landet har været en slags 'home away from home', som hun beskriver det sted, der er hendes klart foretrukne rejsemål, når hun har brug for at komme væk, og som også var det første, hun rejste på ferie til efter lockdown.

Snart gælder det igen England, men denne gang fra TV3 Sport-studiet.

7. november får hun sin debut, og Signe Amtoft fortæller, at 'det er med enorm ærefrygt', hun sætter sig i værtsstolen. Der er mange traditioner forbundet med dækningen, men hun har også selv gjort sig nogle tanker om, hvordan hun vil sætte sit eget præg på det hele.

Hun kan godt lide at sætte fodbold ind i mange forskellige kulturelle kontekster og læser flittigt biografier og ser dokumentarer om spillere og trænere.

Historierne og alt det uden om dem interesserer hende meget, og selvom det ikke er ukendt at have det med i dækningen, er det også noget, hun vil bidrage med. Og så ser hun bare frem til, at det hele snart går løs.

»Det skal lige bundfælde sig, og jeg glæder mig så meget til, det kommer ud, så man kan sige, det er en ting og mit job. Lige nu er der jo ikke rigtig nogen, der ved det. Jeg er sundt nervøs. Jeg har jo snart været vært på diverse ting i ti år, så jeg har en værtsfaglighed, jeg trods alt kan læne mig tilbage på. Det er rigtig rart, at jeg ikke er helt grøn. Jeg er mega spændt, og jeg glæder mig bare. Jeg glæder mig til at få lov at formidle det, jeg alligevel taler folks ører af om på baren klokken 02 om natten en fredag. At jeg får lov at formidle det på en professionel måde, er sgu da dejligt,« siger en jublende Signe Amtoft.