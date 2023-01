Lyt til artiklen

Det neglebiddende nederlag mod Argentina blev Hugo Lloris sidste kamp på det franske landshold.

Sådan siger han til franske L'Équipe, hvor han annoncerer, at han stopper på sit landshold.

Dermed siger han stop efter 145 landskampe, hvilket gør ham til den der er optrådt flest gange for Les Bleus nogensinde.

»Det er ikke nemt at annoncere, men efter at have forsvaret den trøje i 14 år - hvilket jeg gjorde med enorm fornøjelse, med stolthed og pligtfølelse, tror jeg, at jeg er nået til enden,« siger han til L'Équipe.

»Jeg har valgt at stoppe min landsholdskarriere med følelsen af at have givet alt.«

Den 36-årige Hugo Lloris var gennem mange år anfører på det franske landshold og fik sin debut mod Uruguay 19. november 2008.

Siden da har han været en af Frankrigs bærende spillere, hvilket kulminerede med en VM-titel i 2018 og en sejr i Nations League 2021.

Det sidste minde af Hugo Lloris i en landsholdstrøje bliver dog den episke VM-finale i Qatar, som Frankrig tabte efter straffessparkskonkurrencen til Argentina.

