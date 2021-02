Det er ikke alle fodboldspillere, der har det lige nemt med familien tæt på og masser af kvalitetstid efter de korte træningspas. Bomberen Jean-Pierre Nsame er en af dem.

Der er ingen tvivl om, at han er god nok til Camerouns landshold, men for den 27-årige angriber er én person vigtigere end landskampe: Datteren.

»Cameroon har ringet til mig i et år, men jeg kan ikke tage af sted. Årsagen er meget simpel: Min datter bor i Frankrig og er begyndt i skole. Hun har også brug for sin far til at hjælpe sig på dette nye stadie,« siger Jean-Pierre Nsame til Goal.

Den store angriber har banket kasser ind for schweiziske Young Boys i snart fire år. I forrige sæson 32 gange i 32 liga-kampe, og sådan noget er mere end nok til at blive udtaget til Camerouns landshold.

Foto: PETER SCHNEIDER Vis mere Foto: PETER SCHNEIDER

Han har fået indbydelser flere gange, men han har også takket nej mange gange.

»Jeg talte med træneren for at forklare ham årsagen til mit fravær. De her pauser var de eneste, hvor jeg kunne se min datter. Jeg sagde til dem: 'Jeg er først og fremmest far, før jeg er fodboldspiller. Jeg kan vinde alle trofæer i verden, men hvis min datter hader mig eller ikke er glad, har jeg ikke vundet noget overhovedet',« siger Nsame.

Nsame har spillet kampe for Camerouns landshold, men ikke siden sommeren 2019. Han skulle ellers have været med, da Cameroun mødte Mozambique i kvalifikationskampe til Africa Cup of Nations, men her blev han skadet kort inden.

Landstræner Antonio Conceicao ville dog gerne have, at han alligevel fløj til Cameroun til en snak, og her gik det skævt.

»Men helt ærligt så tager jeg ikke flyet for at være der en time eller to, inden jeg skulle af sted igen. Specielt ikke når jeg også skulle tage en Covid-19-test og behandles. Så blev situationen tilspidset, da træneren udtalte, at jeg måtte træffe en beslutning i forhold til landsholdet,« siger Nsame og afslutter:

»Så sagde jeg til mig selv, at han leder efter skidt. Et simpelt telefonopkald ville have været nok til at få styr på alt det.«