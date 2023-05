I årevis var han symbolet på et af Danmarks helt store fodboldflagskibe, men snart bliver Ståle Solbakkens tilknytning til landet reduceret.

Efter en årrække med København som base, hvor han ad to omgange med stor succes har trænet FC København, forlader Ståle Solbakken i den nærmeste fremtid hovedstaden.

Planen er, at 55-årige Solbakken sammen med konen Anniken vil slå sig permanent ned i hjemlandet Norge, hvor han siden 2020 har været landstræner. Her har familien et hus i Hamar.

»Det er er rigtigt, at vi planlægger at flytte hjem til Norge inden for nogle måneder,« siger Ståle Solbakken til B.T, som dog forsikrer, at han fortsat vil have sin gang i København, som Solbakken-familien holder meget af.

FCK guld efterfest. Ståle Solbakken og fru Anniken Foto: Sisse Stroyer Vis mere FCK guld efterfest. Ståle Solbakken og fru Anniken Foto: Sisse Stroyer

Parrets datter, Ida, bliver nemlig boende i byen, efter at hun blandt andet har færdiggjort sin gymnasieuddannelse i Danmark.

»Så vi kommer fortsat til at have et ben i København med min 'danske datter',« siger Solbakken, som sammen med familien har flere års erfaring med at kalde både København og Norge for 'hjem'.

I sin sidste periode i spidsen for FCK fra 2013 til 2020 pendlede Solbakken i flere år mellem Norge og København, hvor han boede alene, mens Anniken Solbakken og parrets tre børn, som var i skolealderen, boede i hjemmet i Hamar, indtil de rykkede til København permanent i 2019.

Selv da Ståle Solbakken blev norsk landstræner i slutningen 2020 efter den dramatiske fyring fra FC København, blev familien boende i Københavnsområdet, nærmere bestemt i Skovshoved nord for København.

Ståle Solbakken, landstræner for det norske fodboldlandshold og har tidligere bl.a. været træner og manager for FC København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ståle Solbakken, landstræner for det norske fodboldlandshold og har tidligere bl.a. været træner og manager for FC København. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg tror, at København fungerer lige så godt som hjem, som det gør i Norge. Når vi er i Norge, siger vi, at nu skal vi hjem. Og når vi er her, siger vi også, at vi skal hjem. Så det er to hjem,« har Solbakken sagt til B.T. tidligere om sin 'splittede' tilværelse mellem Norge og Danmark.

Men snart er den æra med dagligdag og boliger i to lande altså forbi for Ståle Solbakken, som er en af de mest succesfulde Superliga-trænere nogensinde med otte mesterskaber og fire gange Champions League-gruppespil med FCK.