Den 20. november sidste år overtog José Mourinho managersædet i Tottenham, efter klubben havde fyret Mauricio Pochettino.

Og portugiseren har leveret et godt stykke arbejde, siden han blev udnævnt som ny træner i London-klubben.

Således er Tottenham det hold, som har skrabet flest point sammen siden 20. november 2019, hvis du ser bort fra det suveræne førerhold fra Liverpool.

Det oplyser Premier League på deres Twitter-konto:

Since Jose Mourinho's first match in charge, only Liverpool have won more #PL points than Spurs#AVLTOT pic.twitter.com/zQ0bXEQhqC — Premier League (@premierleague) February 16, 2020

Selvom Mourinho har tabt fire Premier League-kampe med Tottenham, så har holdet alligevel fået kontakt med Chelsea på fjerdepladsen.

Og fjerdepladsen er målet for Tottenham. Det vil nemlig sikre holdet Champions League-deltagelse i næste sæson.

På nuværende tidspunkt er Tottenham bare et enkelt point efter Chelsea, der dog har en kamp i hånden i forhold til rivalerne.

Tottenham besejrede søndag eftermiddag Aston Villa på udebane takket være et mål af Son Heung-min dybt inde i overtiden.