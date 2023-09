FC København hævede i sommerens transfervindue barren for, hvad man kunne hente til Superligaen med skandinaviske landsholdsspillere i deres bedste alder som Mohamed Elyounoussi og Birger Meling.

Men onsdagens modstander i den første kamp i gruppespillet i Champions League, Galatasaray, havde et mindst lige så vildt transfervindue.

Et vindue, der lukkede et par uger efter det danske, og hvor de tyrkiske mestre shoppede amok og præsenterede tre kæmpe profiler.

»Jeg synes, at vi har erstattet de spillere, som vi skulle erstatte. 'Mo' (Daramy, red.), Hakon (Haraldsson, red.) og 'VK' (Victor Kristiansen, red.) én til én, og det, synes jeg, har vi gjort rigtig, rigtig godt,« svarer Jacob Neestrup på B.T.s spørgsmål og tilføjer så i samme åndedrag:

Peter Christiansen fik store spillere til København, men Galatasaray viste, at de har flere penge. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Christiansen fik store spillere til København, men Galatasaray viste, at de har flere penge. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, at de tre spillere, som Galatasaray har fået ind henover de sidste par uger... Jeg måtte sige til 'PC' (FCKs fodbolddirektør, Peter Christiansen, red.) på et tidspunkt, hvad fanden sker der? Er transfervinduet ikke lukket? Det er det så ikke i Tyrkiet.«

»Det væltede ind med den ene stjernespiller efter den anden her. Hvis du tager udgangspunkt i de kampe, de spillede mod Molde (i kvalifikationen, red.), så er det klart, at de har fået tre stjernespillere mere i Davinson Sanchez, Hakim Ziyech og Wilfried Zaha, som ikke var en del af de kvalifikationskampe, så jeg synes også, at vores modstandere har forstærket sig. Bare en lille smule,« lyder det med slet skjult ironi fra Neestrup.

Selv om Galatasaray altså har haft væsentlig større muskler at handle for i transfervinduet, vil Jacob Neestrup ikke bruge det som en undskyldning. Tværtimod.

Hans mandskab skal gå efter at få point mod tyrkerne, er budskabet inden opgøret.

»Jeg tror, at jeg er tæt på at være den eneste træner derhjemme, der ikke står før en kamp og snakker om, at FC København har otte kaffemaskiner mere end de andre eller så og så mange penge. Det er fuldstændig irrelevant for mig. I FC København snakker vi, om vi har flere eller færre point end modstanderne. Vi skal have et resultat i morgen, og det er bare sådan, det er,« lyder det på ærlig vis fra Jacob Neestrup, som fortsætter:

»Ellers har man altid et alibi for at stå og snakke her bagefter, fordi de andre har flere penge end os andre. Den køber jeg ikke. Denne her klub er skabt til at vinde fodboldkampe, uanset hvem vi møder.«

»Nu er vi Champions League, og det var vi også sidste år, og jeg synes, at denne her klub har været dejligt markant i vores målsætninger og udmeldinger. Og når man har kvalificeret sig til et europæisk gruppespil, vil målsætningen altid være at spille sig videre for FC København.«

Samtidig er der ingen rysten på stemmen, når Jacob Neestrup skal forklare, hvordan pointene gerne skal komme i hus for de danske mestre.

»Hvad er det, det her hold er bedst til? Det er at have bolden. Og derfor vil det være dumt ikke at have den intention i Tyrkiet også. Det er jo ikke sådan, at vi kommer til at angribe, angribe og angribe. Men jeg siger bare, at hvis vi skal have en chance for at spille europæisk efter jul, skal vi turde være os selv.«

»Eksemplet for mig er, at i de tre første kampe sidste år var det lidt for 'safe'. Ja, man kan tabe i Manchester City, men jeg synes ikke, at vi var os selv derovre. I de sidste tre kampe, vi spillede i Champions League – mod Manchester City hjemme, Sevilla på udebane, selv om vi tabte, og Dortmund på hjemmebane – der gav vi os selv forudsætningerne for at vinde. Det er det, vi gerne vil.«

Også selv om modstandernavnene lige fik Jacob Neestrup til at tage en snak med sin chef.