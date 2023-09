Det er snart et år siden, at et af de meste prominente parforhold forliste, da fodboldstjernen Gerard Pique og sangerinden Shakira blev skilt efter 12 år.

Og i et nyt interview med Billboard taler den colombianske sangerinde om et vanvittigt år, der er gået siden da.

Her har hun skullet ændre på en overbevisning, hun havde, indtil den dag hun fandt ud af, at fodboldspilleren havde været hende utro.

»Min prioritet var mit hjem, min familie. Jeg troede på 'til døden os skiller'. Jeg troede på den drøm, og jeg havde den drøm både på mine og mine børns vegne.«

(FILES) This file photo taken on September 5, 2019 shows Colombian musician Shakira and partner Kosmoa Founder and President, Spanish football player Gerard Pique attending the Davis Cup Presentation in New York. - Colombian superstar Shakira and FC Barcelona defender Gerard Pique said on June 4, 2022 they were calling time on their relationship of more than a decade. The couple share two children. (Photo by Bryan R. Smith / AFP) Foto: Bryan R. Smith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere (FILES) This file photo taken on September 5, 2019 shows Colombian musician Shakira and partner Kosmoa Founder and President, Spanish football player Gerard Pique attending the Davis Cup Presentation in New York. - Colombian superstar Shakira and FC Barcelona defender Gerard Pique said on June 4, 2022 they were calling time on their relationship of more than a decade. The couple share two children. (Photo by Bryan R. Smith / AFP) Foto: Bryan R. Smith/AFP/Ritzau Scanpix

»Mine forældre har været sammen for evigt, og de elsker hinanden som den første dag, de mødtes. Så jeg ved, det er muligt, og det har altid været mit forbillede. Det ville jeg selv have for mig og børnene, men det skete ikke. Når livet giver dig citroner, er du nødt til at lave lemonade. Og det er, hvad jeg gør nu: Laver lemonade,« siger hun.

I samme interview fortæller hun, at hun satte sin musikkarriere på standby for fodboldspilleren, mens de boede sammen i Barcelona.

Men det er slut nu.