Bruddet mellem popstjernen Shakira og Barcelona-kæmpen Gerard Pique tager endnu et skarpt sving.

Hos den store engelske avis The Times fortæller den colombianske musiker nemlig, hvor meget hun ofrede sig, så hendes fodboldstjerne kunne spille.

»I lang tid satte jeg min karriere i bero. Der var en en masse ofre for kærligheden,« siger hun.

»Jeg tror ikke, ​​at der er noget, der kan kompensere for smerten ved at ødelægge en familie. Selvfølgelig skal jeg blive ved for mine børns skyld; det er min største motivation. Men min største drøm - mere end at vinde platinalbum og Grammys - var at opdrage mine sønner sammen med deres far. Overvinde forhindringer og blive gamle sammen. Jeg ved, at jeg ikke får det nu.«

Shakira og Piqué begyndte deres forhold i 2010. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Efter bruddet i 2022 er Shakira flyttet til Miami. Her har hun fundet en anden feteret fodboldfrue, nemlig den tidligere Spice Girl Victoria Beckham, der er gift med David Beckham, som efter en lang og glorværdig aktiv karriere nu ejer Inter Miami.

Tilsyneladende er det ikke en mulighed med endnu et forhold til en aktiv sportsmand.

»Empati er nøglen i en kunstners arbejde. En atlet er i en konstant krigstilstand og skal undgå empati for enhver pris. Derfor er det nok en rigtig dårlig idé for en kunstner at koble sig på en atlet. Jeg ved ikke, hvad jeg har brug for nu.«

