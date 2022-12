Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det tidligere stjernepar med sangerinden Shakira og den nu forhenværende FC Barcelona-spiller Gerard Pique mødtes torsdag i retten i Barcelona efter bruddet.

Pressen var mødt massivt op for at få et glimt af de to, da de mødte op ved retten i den spanske storby for at godkende deres separationsaftale.

Det tidligere powerpar har forholdt sig tavse og været meget private omkring bruddet, der officielt kom for næsten en måned siden.

El País skriver, at Shakira og Pique har skrevet under på aftale, hvor den 45-årige colombianske sangerinde skal bo med parrets to børn, Sasha på 11 og Milan på ni, i Miami, USA.

Shakira foran retten i Barcelona. Foto: PAU BARRENA Vis mere Shakira foran retten i Barcelona. Foto: PAU BARRENA

Gerard Pique har i aftalen fået lovning på, at han kan besøge børnene, så ofte han vil, hvor udgifterne fra Spanien til USA dækkes af begge parter.

»Vi har underskrevet en aftale, der garanterer vores børns trivsel, og som vil blive ratificeret i retten, som en del af en rent formel procedure,« sagde begge tidligere i et kort statement.

Efter en halv time inde ved den civile domstol forlod begge retsbygningen hver for sig uden at tale med pressen, der ventede i et stort antal ude foran begge indgange.

Shakira og Pique annoncerede deres brud i begyndelsen af ​​juni efter mere end ti års forhold.

Efter deres brud har hovedpersonerne ikke selv ønsket at udtale sig om det. Det eneste interview, der har været med en af de to, var, da Shakira talte med magasinet Elle i september sidste år.

»Enten forlod han sin kontrakt i Barcelona og flyttede til USA med mig, hvor min karriere er, eller også blev jeg nødt til at gøre det i hans sted. Så den ene af os to måtte ofre sig, og det blev mig. Jeg satte min karriere på pause og kom til Spanien for at støtte ham, så han kunne spille fodbold og vinde trofæer. Og det var en kærlighedshandling,« sagde Shakira i interviewet.