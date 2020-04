Fodboldspilleren Kyle Walker er kommet i store problemer, efter han blev afsløret i at have holdt en såkaldt sexfest med flere prostituerede trods Englands forbud mod at samles under corona-krisen.

I stedet for at blive alene hjemme valgte Kyle Walker ifølge avisen The Sun sammen med en ven at invitere to prostituerede indenfor i sit hjem fra tirsdag til onsdag i seneste uge.

Det er den ene af pigerne, 21-årige Louise McNamara, der sammen med en 24-årig braliansk sexarbejder besøgte Kyle Walker, der står frem i avisen.

Her fortæller Louise McNamara også, at Manchester City-spilleren betalte små 20.000 danske kroner for besøget.

Kyle Walker slipper ikke kun fra episoden med en pinlig forside i en af Englands mest læste aviser.

Der vanker nemlig også en straf fra klubbens side. Det fortæller Manchester City i en pressemeddelelse søndag.

»Manchester City er bekendt med historien i en tabloid avis, der handler om Kyle Walkers privatliv i relation til at have forbrudt sig mod reglerne i forhold til den engelske nedlukning og sociale distance,« skriver klubben og fortsætter:

»Fodboldspillere er globale rollemodeller og vores ansatte og spillerne har arbejdet for at hjælpe til i den store indsats, som sundhedsvæsnet og andre nøglepersoner gør ved at bekæmpe konsekvenserne af covid-19, coronavirus. Kyles opførsel i denne her sag går imod deres kamp. Vi er skuffede over at høre om de her anklager, vi har noteret os Kyles undskyldning og udtalelse og vi vil nu give en intern, disciplinær straf.«

Kyle Walker har også selv måtte undskylde sin handling, der strider mod alle anbefalinger fra det engelske sundhedssystem i corona-krisen.

»Jeg vil benytte denne mulighed for at komme med en offentlig undskyldning for nogle valg, jeg tog, i den seneste uge. Jeg forstår, at min rolle som professionel fodboldspiller indebærer at være en god rollemodel. Derfor vil jeg gerne undskylde over for familie, venner, fodboldklubben, tilhængere og offentligheden over at have svigtet jer,« siger han via sin Instagram-profil.

Kyle Walker har den seneste tid trukket flere uheldige overskrifter i forbindelse med sit privatliv.

Blandt andet måtte han gennem en skilsmisse fra et langvarigt forhold, fordi det kom frem, at han havde en affære med en model ved siden af ægteskabet.