De havde fået en god idé i fodboldklubben FC Seoul.

Der skulle noget liv på de corona-tomme tribuner, men det endte alligevel med at blive lige livligt nok derude. Og det bliver ret så dyrt for klubben fra den bedste sydkoreanske fodboldrække.

For nu har FC Seoul fået en bøde på en rekordstor bøde på en halv million kroner af K-League for at have haft sexdukker på stadion, skriver ESPN.

Det viste sig nemlig, at selvom FC Seoul havde bestilt helt almindelige dukker til at sætte op på stadion, havde de modtaget nogle mere frække af slagsen.

Jublende mannequinner stod klar på Seouls VM stadion. Foto: YONHAP / via EPA Vis mere Jublende mannequinner stod klar på Seouls VM stadion. Foto: YONHAP / via EPA

'Vi har adskillige gange været i kontakt med dem for at sikre os, at mannequinerne ikke er voksenlegetøj,' skrev klubben i et opslag på Instagram.

Men det var det. Og selvom K-League anerkender, at FC Seoul ikke havde til hensigt at pynte stadion med sexdukker, mener man alligevel, at klubben havde tid nok til at indse, at de altså ikke havde fået helt normale dukker.

Derfor skulle de have undladt at sætte dem op, lyder det.

Bøden er stor, og FC Seoul har også undskyldt for brøleren, som er gået verden rundt med billeder af sexdukkerne.

Mannequinnerne skal gøre det ud for tilskuere, da kampen på grund af coronakrisen blev afviklet for tomt hus. Foto: YONHAP / via REUTERS Vis mere Mannequinnerne skal gøre det ud for tilskuere, da kampen på grund af coronakrisen blev afviklet for tomt hus. Foto: YONHAP / via REUTERS

20 sexdukker var sat op med både masker og FC Seoul-trøjer.

Om de så også gav lige så god stemning, som de reelt var skabt til, melder historien intet om. Men til gengæld kan der være endnu en straf på vej.

FC Seoul risikerer ifølge avisen Kookin Ilbo at blive forvist fra Seoul World Cup Stadium, hvor de normalt spiller deres hjemmebane. En kilde fra firmaet bag stadion siger til avisen, at man undersøger sagen, fordi der skal bruges tilladelse til at reklamere på stadion.

En sådan straf vil være mere end bare et klask bagi for klubben med de seks sydkoreanske mesterskaber.