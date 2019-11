Sevilla spillede sig på fjerdepladsen i Primera Division, da rivalerne Real Betis ude blev slået 2-1 søndag.

Det bliver næppe tilhængere fra Real Betis, der fylder gaderne i Sevilla natten til mandag med fest og sang.

Bliver der gang i gaderne i byen, så vil det givetvis være Sevilla-fans, der præger bybilledet.

Sevilla sørgede nemlig sent søndag for at vinde lokalopgøret mellem de to rivaliserende klubber, da Real Betis lagde græs til.

2-1 lød sejren på, og den sendte Sevilla på fjerdepladsen med 24 point, mens Real Betis ligger tungt lige over nedrykningspladserne.

Lucas Ocampos bragte gæsterne foran 1-0 efter 13 minutter, men Lorenzo Jesús Morón García udlignede for Betis i første halvlegs sidste minut.

Ti minutter efter pausen scorede Luuk de Jong så sejrsmålet for Sevilla.

Atlético Madrid har også 24 point efter en 3-1-sejr hjemme over Espanyol tidligere søndag.

Barcelona og Real Madrid har begge 25 point i toppen af Primera Division.

/ritzau/