Lokale myndigheder i Spanien har anbefalet Sevilla at lukke af for tilskuere, når holdet torsdag møder Roma.

Der kommer ingen tilskuere ind til kampen, når Sevilla hjemme tager imod AS Roma torsdag i den første af holdenes to ottendedelsfiner i Europa League.

Det har de spanske myndigheder besluttet, skriver Sevilla på sin hjemmeside.

- Det er blevet gjort for at sørge for tilskuernes sikkerhed og for at undgå spredning af Covid-19, står der blandt andet på hjemmesiden.

Også Roma bekræfter på Twitter.

- Torsdagens Europa League-kamp mod Sevilla vil nu blive spillet uden fans på stadion efter råd fra de lokale myndigheder, står der.

Mandag meddelte Italiens premierminister, Giuseppe Conte, at han vil efterkomme anbefalingen fra Italiens Olympiske Komité (Coni) og aflyse alle nationale sportsbegivenheder på alle niveauer frem til 3. april.

Aflysning af sportsbegivenhederne er et led i at forhindre spredningen af coronavirus.

Italiens regering vil underskrive et dekret tirsdag, så reglerne træder i kraft.

Det er endnu uvist, om de internationale kampe også er omfattet af premierministerens dekret, men det ser altså ud til, at de italienske hold i første omgang gerne må spille på udebane.

Juventus, Napoli og Atalanta er fortsat med i fodboldens Champions League, mens Inter og Roma deltager i Europa League.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser tirsdag morgen, at der er registreret 9172 smittetilfælde i Italien.

463 af de smittede i landet er døde, mens 724 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af coronavirus.

