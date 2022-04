Sevillas kroatiske stjerne Ivan Rakitic gjorde sig bemærket efter søndagens nederlag til FC Barcelona på Camp Nou.

Efter kampen løb den tidligere Barca-spiller ned til hjemmeholdets fans og gav sin spillertrøje væk.

Men pludselig stod han kun iført underbukser og strømper, da han også gav sine shorts videre til en fan.

Du kan se situationen nederst i artiklen.

Søndagens kamp var Barcelona-fansenes første mulighed for at give 34-årige Rakitic et ordentlig 'tak' for hans tid i klubben.

Foto: TONI ALBIR Vis mere Foto: TONI ALBIR

Han skiftede tilbage til Sevilla i 2020, men senest de to hold mødte hinanden på Camp Nou, var i marts 2021, og her var der lukket for tilskuere på de spanske stadioner grundet coronasituationen.

Derfor fik Racitic en klapsalve under opvarmningen, og det takkede han for efter kampen ved at smide både shorts og trøje.

Det var dog ikke en lykkelig tilbagevenden for kroaten, da Sevilla tabte 1-0 på et mål af Barcelonas unge stjerne Pedri, som blandt andet satte Rakitic af på vejen mod mål.

Rakitic nåede at spille 310 kampe for Barcelona med 35 mål og 42 assists til følge.

Ivan Rakitic hilser på matchvinderen, Pedri. Foto: LLUIS GENE Vis mere Ivan Rakitic hilser på matchvinderen, Pedri. Foto: LLUIS GENE

Derudover vandt han 13 trofæer på de seks år, han tilbragte i klubben fra 2014 til 2020.

Inden skiftet til Barcelona spillede Rakitic fire sæsoner i netop Sevilla, og nu er han tilbage i klubben.

I indeværende sæson har Rakitic spillet 38 kampe, hvor han har scoret seks mål og lavet fire assists.