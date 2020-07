Sevilla afbrød kortvarigt sin træning, da en spiller blev testet positiv for coronavirus.

En unavngiven spiller fra den spanske fodboldklub Sevillas førstehold har afleveret en positiv coronaprøve.

Det oplyser klubben onsdag.

Den spanske klub udførte test på spillere og personale søndag og oplyser, at den ramte spiller er symptomfri og i isolation i sit hjem.

'Sevilla afbrød midlertidigt klubbens træninger og desinficerede faciliteterne i overensstemmelse med sikkerhedsprotokollerne,' skriver klubben.

Sevilla, der blev nummer fire i den bedste spanske række denne sæson, står om godt to uger over for et vigtigt opgør i Europa League. Her møder klubben AS Roma i 16.-delsfinalen i turneringen.

Kampen spilles i Tyskland som en enkelt knald eller fald-kamp.

Sevilla har vundet Europa League – eller Uefa Cup som det tidligere hed – i alt fem gange. Blandt andet kunne den sydspanske klub hæve trofæet tre år i træk i 2014, 2015 og 2016.

Tirsdag meddelte en anden stor spansk klub, Real Madrid, at offensivspilleren Mariano var blevet testet positiv for coronavirus.

Også Almeria fra den næstbedste fodboldrække i Spanien har bekræftet, at en af holdets spillere har afleveret en positiv prøve.

Spanien har på det seneste oplevet, at coronavirusudbruddet er blusset op.

Det fik blandt andet Madrid til tirsdag at indføre et forbud mod forsamlinger på mere end ti personer og et påbud om at bære mundbind.

/ritzau/