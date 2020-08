Med seks afgørende redninger holdt Yassine Bono United-offensiven nede på et mål i semifinale i Europa League.

Sevilla-målmand Yassine Bono bliver udråbt som den store redningsmand af sine medspillere efter en 2-1 sejr mod Manchester United søndag aften i Europa League-semifinalen.

Bono havde seks fuldstændig afgørende redninger på skud fra Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood og Anthony Martial.

Dermed lykkedes det den marokkanske målmand at holde den normalt så farlige United-offensiv nede på et mål, hvilket var nok til at få finalepladsen i hus.

- Stor ros til Bono, som reddede os så mange gange, da den stod 1-1, siger hollandske Luuk de Jong, der selv blev skiftet ind og endte med at score det kampafgørende mål.

- Jeg fik chancen for at komme ind og score det sidste mål. Det føles fantastisk at være i finalen. Vi havde en virkelig god kamp i aften og en fantastisk målmand.

Bono er på lån i Sevilla fra klubben Girona og har været andenmålmand bag Tomas Vaclik denne sæson i La Liga - den bedste spanske række.

Men tjekken har fået en knæskade, og Bono har taget flot over i Sevilla-målet.

I de seks kampe før Europa League-semifinalen var der kun gået ét mål ind på Bono.

- Vores målmand gjorde det godt til aften, siger Sevilla-træner Julen Lopetegui.

- Vi ventede på, at de Jong kom ind i anden halvleg og udnyttede chancen. Bono var meget vigtig for os i anden halvleg.

Sevilla er sammen med Atlético Madrid den mest vindende klub i Europa Leagues historie, da begge klubber har vundet tre titler. Nu har Sevilla mulighed for at overtage titlen som turneringens konger, hvis det lykkes at udvide trofæsamlingen på fredag.

Her venter enten ukrainske Shakhtar eller italienske Inter, der har danske Christian Eriksen på holdet. De to hold spiller semifinale mandag aften.

/ritzau/Reuters