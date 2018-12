To hurtige scoringer fra Wissam Ben Yedder punkterede hurtigt spændingen, da Sevilla slog Krasnodar 3-0.

Den spanske fodboldklub Sevilla vender måske snart tilbage på tronen i Europa League efter et par års pause.

Torsdag spillede Sevilla sig videre til forårets 16.-delsfinaler med en hjemmesejr på 3-0 over russiske Krasnodar.

Holdets franske angriber Wissam Ben Yedder scorede to gange inden for kampens første ti minutter for værterne, der skulle have en sejr for være sikker på at gå videre fra gruppe J.

Sejren betyder, at Sevilla overhaler Krasnodar på gruppens førsteplads, mens russerne er med videre som toer - begge fik 12 point.

Sevilla, der vandt turneringen tre gange i træk fra 2014 til 2016, stillede op uden Simon Kjær i midterforsvaret.

Ifølge træner Pablo Machin følte danskeren ubehag på grund af en nerve, og derfor var Kjær ikke en del af Sevilla-truppen.

Spanierne klarede sig fint uden Simon Kjær, da russerne sjældent truede Sevilla-målet. Der gik mere end 35 minutter før russerne fik skabt den første store mulighed.

I den modsatte ende var især Wissam Ben Yedder mere skarp startende med 1-0-målet efter fem minutter. Et udspark fra Krasnodars målmand blev erobret og med et resolut skud lagde han bolden ind ude ved stolpen.

Kort efter sprintede franskmanden forbi en russisk forsvarer, og igen var der ingen tøven. En enkelt berøring og så sparkede Ben Yedder Sevilla på 2-0.

Straks fra anden halvlegs start fik Sevilla øget til 3-0 på et straffespark, som blev eksekveret af Ever Banega.

Det var lidt usikkert, om det var målmand Stanislav Kritsyuk, der begik straffesparket, da han stormede ud og hægtede en Sevilla-spiller. Inde på målstregen tog Cristian Ramírez hånden til hjælp og blev udvist med direkte rødt kort.

I gruppens anden kamp spillede St. Liege 0-0 ude mod tyrkiske Akhisarspor.

Belgierne slutter på tredjepladsen med ti point, mens tyrkerne blot hentede et enkelt point i de seks gruppekampe.

