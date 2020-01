Sevillas sportsdirektør langede ud efter annulleringen af et mål, da Sevilla tabte 1-2 mod Real Madrid.

Sevillas spillere, træner og sportsdirektør var rasende efter klubbens 1-2-nederlag ude mod Real Madrid lørdag.

Baggrunden var annulleringen af Sevillas føringsmål i første halvleg, hvor Luuk de Jongs scoring blev underkendt, efter at dommeren havde kigget på videooptagelser af målet.

Det fik efter opgøret Sevillas sportsdirektør, Ramón Rodríguez Verdejo, som bedst kendes som Monchi, til at tale med mere end store bogstaver.

- Jeg nægter at analysere kampen efter den episode, for den var nøglen. Det er absurd at forsøge at analysere noget, når sådan en scoring bliver underkendt, siger Monchi ifølge Reuters.

Sportsdirektøren henviste til Sevillas scoring til 1-0 i første halvleg, hvor hollandske Luuk de Jong med et fremragende hovedstød troede, at han havde bragt Sevilla foran.

Dommeren endte dog med at annullere målet efter at have set episoden på video. Her stødte Reals Eder Militao og Sevillas Nemanja Gudelj sammen i forbindelse med hjørnesparket, der førte til målet.

Militao faldt til jorden, og der blev dømt frispark i situationen, som kunne diskuteres.

I anden halvleg udlignede hollænderen dog for Sevilla, da han fra kanten af feltet sparkede bolden i mål.

Også her ballancerede Sevilla på kanten af en annullering, da det så ud, som om Munir El Haddadi rørte bolden med albuen forinden, men VAR godkendte scoringen.

- Hvis de havde annulleret den anden scoring, så var jeg gået ned og havde bedt mine spillere om at forlade banen, siger Monchi.

Real Madrid vandt kampen efter to mål af brasilianske Casemiro og topper dermed Primera Division med tre point mere end Barcelona, som spiller søndag.

Sevilla-træner Julen Lopetegui var tilbage på Santiago Bernabeu for første gang, efter at han i oktober i 2018 blev fyret som Real-træner, og han forstod heller ikke annullering af Luuk de Jongs mål.

- Jeg forstår ikke, hvordan de kunne annullere det mål. Der var ingen grund til det overhovedet, siger Lopetegui.

Sevilla ligger på fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League efter sæsonen.

/ritzau/