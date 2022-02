»You can dance, you can jiii-iiive, having the time of your life…«

Du kender formentlig næste linje i Abbas superhit Dancing Queen, der siden midten af 1970erne har været fast inventar på alverdens dansegulve.

Sangen var dog også en del af familien Beckhams skiferie, hvor der blev varmet op til parrets søns fødselsdag. Det sjove klip har fået mange til at spærre øjnene op på Instagram, hvor David Beckham har lagt videoen op.

Du kan se videoen i bunden af artiklen.

Og hvis du mangler noget at smile af på en grå søndag i februar, så er denne video et godt bud. Den oser i hvert fald af livsglæde, og i skrivende stund er den set knap fire millioner gange.

'Nogen glæder sig vist til at blive 17, Cruz Beckham. Synger os ind i fødselsdagsweekenden,' skriver David Beckham som følgetekst til det herlige klip.

I videoen, der varer 21 sekunder, sidder han og synger med på superhittet sammen med sine børn. Ved siden af sig har han den 10-årige datter Harper, mens søndagens fødselar, Cruz, også titter frem i videoen og skråler med.

David Beckham har fire børn med den tidligere Spice Girl Victoria Beckham: Sønnerne Romeo på 19, Brooklyn på 22, og altså Cruz, der fylder 17 denne søndag.

Parret har kun en datter, Harper, som altså ses her ved siden af David Beckham i videoen.