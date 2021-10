Aalborg i blå og hvid?

Normalt er fodboldhalstørklæderne i Aalborg røde og hvide, men nu kan den røde farve risikere at blive skiftet ud med blå. I hvert fald for en kort bemærkning.

For når Aalborg Freja skal spille ottendedelsfinale i pokalturneringen mod storklubben Brøndby, så bliver det med nyt merchandise til fansene.

Frejanerne har nemlig fået lavet nogle særlige kampdag-halstørklæder til den store kamp.

»Det var nogle af de unge i klubben, der fik ideen. Det er jo noget, man ser i England og til landskampe, og så synes vi, det var en sjov idé,« siger Jan Michael Daucke, der er formand i Aalborg Freja.

En af idémændene er Kristian 'Krølle' Lyng Thingbak, der er medlem af klubbens frivilligudvalg. Han bekræfter at ideen stammer fra de engelske fodboldtraditioner.

»Det er jo også for at skabe noget hype om kampen og så passer halstørklæder godt til årstiden,« forklarer han og fortsætter:

»Det er jo sindssygt. Det er det jo. Jeg kan mærke, jo tættere vi kommer på dagen, hvor stort det er. Vi er jo bare en masse frivillige og så skal vi spille mod Brøndby.«

Halstørklæderne er dog ligeså gule som de er blå. Den ene halvdel er nemlig dedikeret til Aalborg Freja, mens den anden halvdel er farvet gul med Brøndbys logo. Et logo de har fået tilladelse til at bruge, fra klubben på den københavnske vestegn. De to klublogoer er ledsaget er kampdatoen og et budskab om, at 'drømmen lever'.

»Det er jo en drøm, at få lov at spille mod den måske største klub i Danmark. Men drømmen er jo også at komme videre,« siger Kristian.

Han anerkender dog, at chancen for avancement ligger på et meget lille sted.

»Jeg tror sol, måne og stjerne skal stå helt rigtigt. Men det kunne være fedt at gøre Skagen kunsten efter,« siger han med reference til den famøse pokalkamp i 1987, hvor den daværende Jyllandsserieklub Skagen IK, slog netop Brøndby med stjerner som Peter Schmeichel og John 'Faxe' Jensen, ud af pokalturneringen efter en dramatisk straffesparkskonkurrence.

I et opslag på Facebook oplyser Aalborg-klubben, at prisen for halstørklæderne er 80 kroner, og at de kommer i begrænset antal. Så man skal være hurtigt ude, hvis man vil have fingrene i den unikke beklædningsgenstand, der blev sat til salg torsdag klokken 12.

»Det går over al forventning. Vi har solgt 120 og der er ikke en gang gået 24 timer,« siger Kristian.

Klubben har i første omgang bestilt 300 halstørklæder, men hvis efterspørgslen fortsætter, kommer de til at bestille endnu flere, forsikrer han.

Og det er ikke kun Freja-fansne, der er interesserede i de unikke halstørklæder.

»Der er faktisk allerede brøndbyfans, der har købt og det er jo kun fedt,« lyder det fra den frivillige.

Derfor arbejder klubben også med en idé om, at stille en bod op ved udeholdets fans på kampdagen.

»Jeg har tænkt over det. Hvis der er nogle Brøndby-folk, der tænker, det kunne være sjovt, så skal de da have muligheden. Det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør,« siger formand Jan Michael Daucke.

Klubben oplyser, at de forventer at have halstørklæderne på lager i ugen op til kampen, der spilles 28. oktober på Aalborg Stadion. De bestilte halstørklæder kan hentes hos Aalborg Freja, når de er på lager og ellers på stadion på kampdagen.

Billetsalget er endnu ikke begyndt, men Aalborg Freja oplyser at de forventer det snart går i gang og henviser til deres Facebook-side.