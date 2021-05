Tre point adskiller anden- og femtepladsen i Serie A med to kampe tilbage efter sejre til topholdene onsdag.

Sæsonen i Serie A går på hæld, og Inter er allerede blevet kåret som mester. Men det er stadig uvist, hvem der kommer til at udgøre resten af top-4 og dermed følge med Milano-klubben til gruppespillet i Champions League i næste sæson.

Med to runder tilbage er Atalanta på andenpladsen og Juventus på femtepladsen således kun adskilt af tre point. Imellem de to ligger AC Milan og Napoli.

Onsdag var de fleste af topholdene i aktion, men det ændrede ikke noget i toppen af tabellen. De vandt nemlig alle sammen.

Mest imponerende var AC Milan og Simon Kjær, der på udebane kørte Torino over og vandt 7-0. Ante Rebic imponerende blandt andre med et hattrick på cirka 12 minutter i anden halvleg.

Atalanta fik tre point ved at slå Benevento med 2-0. Joakim Mæhle så hele kampen fra Atalantas bænk.

Juventus fik skovlen under Sassuolo med en 3-1-sejr efter mål af Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala.

Lazio, der reelt også er i spil til top-4, så ud til at tabe terræn i jagten på en Champions League-plads, men slog på et mål af Ciro Immobile dybt inde i tillægstiden Parma med 1-0. Andreas Cornelius spillede de sidste cirka 20 minutter for Parma, der tabte for syvende kamp i træk og allerede er sikker på at rykke ned.

Napoli på fjerdepladsen vandt tirsdag.

Dermed har Atalanta og AC Milan begge 75 point på henholdsvis anden- og tredjepladsen efterfulgt af Napoli med 73 og Juventus med 72 point. Lazio har 67 point, men har tre kampe tilbage programmet.

Mestrene fra Inter var også i aktion onsdag og vandt 3-1 over Roma. Christian Eriksen var på bænken i hele kampen.

Mikkel Damsgaard kom ind cirka midtvejs i anden halvleg for Sampdoria, der spillede 2-2 med Spezia. Andreas Skov Olsen startede også på bænken for Bologna og blev skiftet ind cirka et kvarter inde i anden halvleg. Danskeren kunne dog ikke forhindre, at Bologna tabte 0-2.

/ritzau/