De italienske klubber vil undgå, at hele holdet får karantæne, hvis en spiller testes positiv for coronavirus.

Serie A-klubberne opfordrer den italienske regering til at genoverveje de protokoller, der skal sikre en sundhedsmæssig forsvarlig genoptagelse af landets bedste fodboldrække.

Sådan lyder det efter et møde mellem Serie A-klubbernes læger og Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) fredag.

Ifølge klubberne og holdlægerne er der dele af protokollerne, "som er svære at implementere".

Den altoverskyggende udfordring i klubbernes øjne er, at hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus, skal hele spillerens hold i karantæne i to uger.

Dermed skal der kun en håndfuld positive test til at forårsage en uoverskuelig række af udskudte kampe.

Dermed vil Serie A-sæsonen alligevel være i fare for ikke at blive færdigspillet, selv om den bliver genoptaget i midten af juni.

Klubberne og FIGC hæfter sig ved, at i andre lande, hvor der er vedtaget planer for genoptagelse af fodboldligaerne, er det kun smittede spillere, som skal i karantæne - ikke hele holdet.

Sådan lyder protokollerne eksempelvis også i Superligaen og 1. division.

Klubberne vil også af med regeringens krav om, at alle spillere og al klubpersonale skal have været isoleret i en 15 dage lang træningslejr, før ligaen kan startes op.

Klubbernes forslag til protokolændringer vil blive fremlagt for regeringen.

Serie A sigter efter en genoptagelse lørdag 13. juni efter at have ligget stille siden 9. marts. Fra på mandag må klubberne genoptage holdtræningen.

Der resterer 12 spillerunder, og der er stadig stor spænding om mesterskabet.

De forsvarende mestre fra Juventus indtager førstepladsen med et enkelt point ned til Lazio på andenpladsen. Dernæst er der et stort hul ned til Inter og Atalanta.

/ritzau/Reuters