Det er mandag blevet nedstemt at sænke antallet af klubber i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

Serie A vil fortsat bestå af 20 mandskaber, selv om flere af de største klubber har forsøgt at sænke antallet af deltagende hold.

I en udtalelse fra Serie A oplyses det mandag efter et møde i Milano, at formatet med 20 hold vil blive bevaret.

Ifølge italienske medier var Inter, Juventus, AC Milan og AS Roma de eneste fire klubber, der ønskede en liga med færre hold. De øvrige 16 klubber stemte imod forslaget, skriver AFP.

Idéen om at gøre ligaen mindre er kommet i takt med, at antallet af kampe for topklubberne er steget og fortsat har udsigt til at stige.

De fire bedste mandskaber i den bedste italienske fodboldrække i denne sæson vil kunne deltage i næste sæsons Champions League, der ændrer format og vil kræve flere kampe.

Helt konkret vil topholdene komme til at spille to kampe mere i gruppespillet, inden formatet går over til knockoutkampe.

Det vil betyde flere kampe i en i forvejen presset kampkalender, lyder kritikken fra de største klubber.

De mindre klubber i Serie A afviste en liga med færre hold med henvisning til, at det udelukkende ville tilfredsstille de store holds behov.

- Jeg er imod forslaget, ligesom alle andre små og mellemstore klubber er det.

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle forhindre så mange hold en mulighed for at drømme stort, sagde Lecces fodboldpræsident, Saverio Sticchi Damiani, i sidste måned.

/ritzau/