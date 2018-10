En meget skidt sæsonstart har kostet Lorenzo D'Anna jobbet i Chievo, som han i foråret reddede fra nedrykning.

Verona. Det går op og ned i fodboldbranchen, hvor man kan være en helt den ene dag og udskældt og fyret den næste.

Det må den italienske træner Lorenzo D'Anna sande, efter at han tirsdag blev hældt ud i Serie A-klubben Chievo.

Den 46-årige træner har fået sparket efter en meget skuffende sæsonstart, hvor Chievo kun har hentet to point i de første otte kampe.

Eftersom Chievo indledte sæsonen med en straf på tre minuspoint for at have fusket med sit regnskab, er klubben sidst i ligaen med et minuspoint.

Lorenzo D'Anna fik dermed kun cirka et halvt år i spidsen for den klub, som han fra 1994 til 2007 repræsenterede over 350 gange som spiller.

Det var i denne periode - helt præcist i 2001 - at Chievo rykkede op i den bedste række.

Lorenzo D'Anna blev i slutningen af april hentet ind som cheftræner, da Chievo lå i fare for at rykke ud af Serie A.

Med tre sejre i sæsonens sidste tre kampe lykkedes det imidlertid for klubben fra Verona at redde sig, men nu er nedrykningsspøgelset altså vendt tilbage.

Chievo har endnu ikke sat navn på en afløser for Lorenzo D'Anna.

