Brøndby Strand IK er ikke umiddelbart en klub, man forbinder med store spanske stjerner.

Ikke desto mindre har serie 2-klubben netop landet et samarbejde med den spanske gigant Atletico Madrid.

Bag forhandlingerne står Zahid Mansoor, som blandt andet er næstformand og sportschef i klubben. Og han er stolt over, at BSI, som klubben kaldes i daglig tale, blev inviteret til møde på Atletico Madrids nybyggede stadion Wanda Metropolitano Stadium. Han var i forvejen i Spanien, hvor to af klubbens spillere var til prøvetræning i Getafe.

»Det var meget underligt, fordi man kommer der som en meget lille klub og i forvejen er meget beæret over, at to af vores spillere er til prøvetræning i Getafe. Pludselig sidder man på Atleticos nye stadion og snakker med folk i en stor lounge. Det var super fedt. Det var mærkeligt, og det var meget stort, næsten for stort til at tro på det,« fortæller han til B.T..

Kontakten til både Getafe og Atletico Madrid er kommet i stand gennem en mellemmand i firmaet Icon Football Academy, som har adgang til de store klubber, fortæller Mansoor. I Atletico Madrid er de kommet ind under projektet 'Expansion international academy and development', som er en international udviklingsstrategi, som spanierne fører, fortæller Mansoor.

Samarbejdet med Atletico Madrid er i sine indledende faser, men for BSI kan det betyde, at flere af klubbens spillere kan få prøvetræninger i Atletico Madrid. På den anden side fortæller Zahid Mansoor, at spanierne vil udbrede deres brand og spillestil, ligesom klubben ikke havde en partner i Skandinavien.

»Derudover bliver vi en nøgle til at lave camps eller trænerseminarer i Danmark,« fortæller han og tilføjer:

»Men de vil også komme og hjælpe vores klub efter et seminar, hvor kun vores klub er i fokus.«

Zahid Mansoor er helt basalt stolt over, at en lille klub som BSI kan sende spillere videre til klubber, som er langt større. Klubben har en strategi om, at dygtige spillere skal til en klub med et højere niveau, og senest når spilleren fylder 16 år. Det er deres såkaldte Generation X-strategi, der også er medvirkende til, at mange af spillerne når et højere niveau end klubbens seniorhold, der spiller serie 2.

Men udover at Atletico Madrid er en velkendt klub, vil den opmærksomme læser også have hæftet sig ved Zahid Mansoors navn.

Han var særligt i 2014 i medierne, fordi han er fremtrædende medlem af den den muslimske gruppe Hizb ut-Tahrir og samtidig har en stor rolle i BSI.

Hizb ut-Tahrir er i Danmark blandt andet kendt for at, at deres imam Monzer Abdullah har udtalt hadske ord.

»Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: »O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham«, sagde han ifølge Kristeligt Dagblad fra talerstolen i Masjid-Al-Faruq-moskéen. Han er i dag tiltalt for ytringerne, og en retssag venter ham.

Zahid Mansoor har ifølge Ekstra Bladet tidligere udtalt i forbindelse med bandeproblemer, at 'kun islam kan vaccinere imod dette problem'.

Den muslimske gruppe er af flere omgange beskrevet bredt af danske medier og senest Berlingske, ligesom de opfordrer danskere til at boykotte demokratiske valg: 'Det strider mod islam at stemme til kommunalvalget,' lød det fra gruppen i 2013 ifølge Danmarks Radio.

»Jeg håber ikke, at mit medlemskab skal være omdrejningspunktet for et eller andet,« siger han til B.T.s spørgsmål om sit medlemsskab.

Har Hizb ut-Tahrir nogen indflydelse på værdisættet i klubben?

»Overhovedet ikke. Det er en fodboldklub, og det er noget, jeg gør sammen med en masse andre frivillige. Helt fra starten har jeg sagt netop det. Vi lavede en strategi i 2014, for vi kunne ikke komme uden om alt det, der blev sagt. Så vores bedste svar på tiltale var resultater. Og det synes vi, at vi har formået. Vi er en fodboldklub på ydmygt plan, men vi har nogle spillere, som vi rigtig gerne vil have skal frem.«

I BSI sælger man ikke svinepølser eller øl. Zahid Mansoor fortæller, at det er fordi, der blandt andet er mange muslimer i klubben, og det ville være dårlig forretning for forpagterne, hvis de kun solgte svinepølser, som ingen ville købe.

Én beslutning, der ikke er hans, fortæller han.

»Jeg var i Debatten (tv-program, red.), hvor jeg spurgte borgmesteren (afdøde Ib Terp, red.), om han havde en alkoholpolitik på kontoret. 'Ja,' sagde han, og jeg kunne ikke forstå, han synes, det var mærkeligt, at vi i en fodboldklub, hvor det i høj grad handler om sundhed og livsstil, også har det, svarede jeg,« siger Zahid Mansoor.

Ved Atletico Madrid godt, at du er medlem af Hizb ut-Tahrir?

»Nej. Men jeg har ikke spurgt dem fra Atletico Madrid, hvilket politisk ståsted de har. Om de synes, at Catalonien skal løsrives eller ej. Det er et fagområde, ligesom jeg var med i en bestyrelse i min søns børnehave, så var det jo ikke fordi, jeg rendte og skiltede med det. Det er sagen uvedkommende. Det er sport og fodbold og har intet med det at gøre. Vores incitament er at åbne en kanonfed dør til et fedt samarbejde, som hjælper vores klub, men forhåbentligt også andre klubber.«

