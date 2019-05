Serena Williams gør det igen.

Ved French Open har hun igen et opsigtsvækkende og anderledes outfit på - efter at hun sidste år oplevede at får sin dragt bandlyst ved Grand Slam-turneringen.

I forbindelse med sin første kamp i Paris bar den amerikanske tennisspiller en sort-hvid top og en skørt i samme farver.

Under opvarmningen bar hun desuden en jakke med de franske ord for 'mester', 'dronning', 'gudinde' og 'mor'.

»Det er alle ting, der betyder meget for mig, og det skal være påmindelse til mig og alle, der vil have det på. Det skal bare minde alle om, at de kan blive mestre og dronninger. Så det elsker jeg ved den,« sagde Serena Williams efterfølgende på et pressemøde:

»Det er meget at bære rundt på, men sådan er det også at være Serena Williams.

Sidste år vakte Serena Williams endnu mere opsigt med sin påklædning ved French Open. Det skete, fordi hun spillede i en sort heldragt og efterfølgende fastslog: 'Hvis jeg kan, kan I også.'

De franske arrangører valgte siden, at forbyde ethvert brug af et lignende outfit i fremtiden.

Men den amerikanske tennisspiller lod sig ikke afskrække: Også ved årets Australian Open udfordrede hun normerne for tennisbeklædning.

I løbet af mandagens kamp mod Vitalia Diatchenko kom Serena Williams dårligt fra start, og undervejs i kampen trak hun en helt sort trøje over hovedet.

Det ville hun dog ikke overanalysere, men tog spørgsmålene omkring det med et smil.

»Nej, helt er ærligt, jeg er bare skør, og det tror jeg, at alle efterhånden ved. Jeg havde bare brug for lidt forandring. Jeg tænkte: 'Det skal ske noget nyt. Det er ikke min forhånd, den er gal med. Det er mit tøj, ikke?' jokede Serena Williams.

Hun endte med at vinde sin første kamp ved årets French Open med 2-6, 6-1, 6-0 over den russiske modstander.

Det skete efter et modgangsfyldt år, hvor der indtil videre ikke har været meget tennis. Mest på grund af en drilsk knæskade.

Ved Australian Open røg hun ud i kvartfinalen, og siden har hun kun spillet fire kampe. Desuden har Serena Williams meldt adbud til flere turneringer.

»Fysisik målte jeg mig ret godt tilpas. Ja, jeg har haft mange skader, og sådan plejer det ikke at være. Men jeg forstrakte min ankel i Australien, og siden gik det bare ned ad bakke,« sagde Serena Williams:

»Jeg tror, at jeg endelig er helt klar igen, men det har virkelig også været et ret interessant år for mig indtil videre.«

I anden runde skal Serena Williams møde den japanske kvalifikationsspiller Kurumi Nara.