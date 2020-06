16.000 tilskuere var til stede, da Partizan Beograd slog Røde Stjerne i serbisk pokalsemifinale.

Serbien har som de fleste andre lande taget sine forholdsregler under coronapandemien, men onsdag aften blev der lukket op for sluserne, da det hadefulde Beograd-opgør løb af stablen.

I semifinalen i den serbiske pokalturnering var der således 16.000 tilskuere på lægterne, da Partizan på hjemmebane slog Røde Stjerne med 1-0.

De stod tæt og fortrinsvis uden masker eller mundbind.

Ligaen blev genstartet 29. maj, men det var for lukkede døre, da Røde Stjerne her sikrede sig mesterskabet.

I runden efter var et begrænset antal tilskuere på stadion til Røde Stjernes hjemmekamp.

Partizan-træner Savo Milosevic var glad for at have støtten tilbage fra tribunerne.

- Jeg takker fansene for deres fantastiske støtte. Det var dejligt at vinde foran sådan en kulisse. Det var nødvendigt med den slags støtte, og det var dejligt se tilskuere for næsten fuld kapacitet efter lang tid uden, siger Milosevic.

I finalen 24. juni i Beograd skal holdet møde Vojvodina.

Serbien har registeret lidt flere end 12.000 coronasmittetilfælde, 251 er døde med corona.

/ritzau/Reuters