Med to mål på to minutter slog Serbien lørdag Montenegro og sikrede sig et godt udgangspunkt til at rykke op.

Serbien har sin Nations League-skæbne i egne hænder.

Det står klart, efter at serberne lørdag slog naboerne fra Montenegro med 2-1 på hjemmebane i Beograd.

Med sejren har Serbien 11 point efter 5 kampe. Det er nok til at give serberne førstepladsen i gruppe fire i Nations Leagues tredjebedste lag.

Serberne har derfor et godt udgangspunkt, inden de møder Litauen tirsdag i den sidste runde af kampe.

Lørdagens sejr blev grundlagt af to scoringer på to minutter i første halvleg.

Efter en halv times spil gjorde Adem Ljajic det til 1-0 efter et effektivt kontraangreb.

Kort efter blev serbernes føring fordoblet, da Fulham-angriberen Aleksandar Mitrovic satte en lang tå på et indlæg fra Aleksandar Kolarov og gjorde det til 2-0.

Fem minutter senere kunne Mitrovic have gjort det til 3-0 på straffespark, men serberens forsøg på at lave en såkaldt "Panenka" endte over mål.

I stedet var det montenegrinerne, der fik tallene på måltavlen til at ændre sig. Efter flot samspil i Serbiens felt reducerede Stefan Mugosa, der til daglig spiller i sydkoreanske Incheon, til 1-2 med et velplaceret spark.

Målet gav udeholdet blod på tanden, men udligningen udeblev.

Senere lørdag tørner Rumænien og Litauen sammen i gruppen.

Rumænerne kan som de eneste nå at indhente serberne på gruppens førsteplads.

/ritzau/