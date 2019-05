Selvom Rosenborgs danske anfører, Mike Jensen, befinder sig et godt stykke nord for Vestegnen, følger han stadig ivrigt med.

Og selvom de blå-gule ikke ligefrem kan prale af at have haft den bedste sæson, så er den tidligere Brøndby-spiller fortrøstningsfuld.

»Jeg synes stadig, jeg er rimelig positiv. De har formået at holde deres identitet i deres spil. De begynder at etablere sig som en klub, der er med i toppen af dansk fodbold, og som spiller de helt store kampe med fyldte stadioner og meget på spil. Det er enormt godt.«

Brøndby må med en enkelt kamp tilbage i Superligaen se tilbage på en sæson, hvor målsætningen om top-3 glippede, samtidig med at det blev til et smertefuldt nederlag til FC Midtjylland i pokalfinalen. Alt i alt en skuffelse.

Mike Jensen startede på Brøndbys andethold, inden han fik debut på klubbens førstehold i 2006. I 2013 skiftede han til Rosenborg BK på en fri transfer. Foto: Henning Bagger Vis mere Mike Jensen startede på Brøndbys andethold, inden han fik debut på klubbens førstehold i 2006. I 2013 skiftede han til Rosenborg BK på en fri transfer. Foto: Henning Bagger

Men for 31-årige Mike Jensen, der spillede i klubben fra 2005 til 2013, så handler det for Brøndby i høj grad om at have identiteten på plads. Så vil resultaterne også komme.

»Jeg synes stadig, det er helt okay. Og det vigtigste er, at de har opbygget den identitet, de har – både i forhold til spillestil, fansene og måden, de arbejder på,« forklarer han.

Alligevel er der dog et enkelt punkt, hvor midtbanespilleren mener, klubben stadig mangler noget.

»Så skulle man så bare ønske, at der var lidt flere danskere på holdet,« konstaterer han.

Hvorfor er det vigtigt for en klub som Brøndby, at der er mange danskere på holdet?

»Det handler jo netop om identitet. Over tid er det vigtigt, at man har nogle lokale og danske spillere på holdet, som folk i og omkring klubben kan have lidt mere tilknytning til end bare de 'udenlandske lejesoldater', selvom det er et lidt hårdt ord.«

»Det er vigtigt for nærmiljøet, for Brøndby og for akademiet, at de får nogle spillere igennem på lang sigt. Så kan der være forskellige grunde til, at det ser sådan ud lige nu, men på den lange bane er det vigtigt at få flere danskere på banen,« siger han.

Senest kunne Brøndby IF præsentere regnskabet for det første kvartal, hvor de nedjusterede forventningerne til det samlede resultat for 2019 på grund af de sportslige resultater.

I samme ombæring fastslog klubben, at de i stedet for at sælge flere af deres nøglespillere vil holde på dem.

Samtidig bliver tre talenter rykket op i førsteholdstruppen efter sommerferien, oplyste sportsdirektør Ebbe Sand.

Brøndby afslutter superligasæsonen ude mod OB.

Opgøret spilles på lørdag klokken 17.