Kaj Johansen var limen på det danske landshold, mener Sepp Piontek der var en god ven og nær kollega af Kaj Johansen.

EM-landsholdets tidligere holdleder Kaj Johansen er afgået ved døden, 86 år gammel.

Tilbage i 1980'erne var Kaj Johansen holdleder, da Sepp Piontek sad med dirigentstokken på det danske landshold.

Sepp Piontek husker Kaj Johansen som et helt igennem dejligt menneske. Hans rolle på landsholdet var uerstattelig, og han sørgede nærmest for, at landsholdet var limet sammen.

Foto: Annelise Fibæk

»Han gjorde alt for holdet og spillerne. De manglede aldrig noget. Han var den første, der stod op om morgenen og den sidste, der lå i sin seng. Han var spillernes mand,« fortæller Sepp Piontek til B.T. Sport søndag.

Udover samarbejdet på landsholdet mindes Sepp Piontek også deres nære venskab uden for grønsværen. Festlige sammenkomster og rejser var de tilmed på sammen.

Om Kaj Johansen husker Sepp Piontek også særligt hans karismatiske pibe, som man også kunne se i filmen ‘Sommeren 92’. De røg nemlig sammen, for nogle gange - under en kamp vel og mærke - måtte man jo dulme nerverne, som Sepp Piontek selv påpeger.

»Han var aldrig negativ. Og selvom han ofte holdt sig i baggrunden, var han en mand, man bare gerne vil have et samarbejde med. Velorganiseret, klog og et godt mennesker siger det hele.«

Foto: ERNST VAN NORDE

Familien før fodbolden

Også DBUs tidligere pressechef Frits Ahlstrøm mindes Kaj Johansen her til aften.

På DBUs hjemmeside har Frits Ahlstrøm beskrevet den tidligere holdleder med en række mindeord til ære for Kaj Johansen.

Her beskriver han blandt andet, at spillerne elskede Kai Johansen for hans evne til at styre praktiske opgaver såsom tidsplanen, bødekassen og at de aftalte tider på landsholdet blev overholdt.

Dog herskede der ingen tvivl om, at Kai Johansen prioterede familien over fodbolden.

Vis mere Kai Johansen (nummer to fra venstre mod højre) er afgået ved døden.

Eksempelvis valgte Kaj Johansen at rejse hjem til Danmark efter EM-triumfen. Datteren var nemlig blevet student nogle dage forinden, hvilket Kaj Johansen ikke kunne være med til at fejre. Han skulle tilbage til semifinalen mod Holland og den efterfølgende finale mod Tyskland.

Men så gjaldt det også familien.

Først flere år senere så Kaj Johansen tv-optagelser af, hvordan 300.000 ellevilde danskere hyldede de nykårne europamestre fra Kastrup Lufthavn og ind til Rådshuspladsen.

Efter EM-triumfen var det slut med fodbold for Kaj Johansen. Hustruen Birgit, datteren Christina, svigersønnen Casper samt børnebørnene Josefine og Kidus fik førsteprioteten fra hjemmefronten i Bredballe med udsigt over Vejle Fjord, hvor Kaj Johansen boede til sine sidste dage.