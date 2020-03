Danskernes kærlighed til Sepp Piontek og det folkekære 80'er-landshold er tilsyneladende rustfri.

Analyseorganisationen YouGov har i en national rundspørge spurgt danskerne om, hvem der er tidernes bedste danske fodboldlandstræner.

Og her peger et markant flertal på tyske Sepp Piontek, der var dansk landstræner fra 1980 til 1990 - og var manden, der for alvor fik de danske amatører til at tage skridtet op i verdenstoppen.

B.T. fangede Sepp, der for et par uger siden rundede 80 år, og overrakte ham nyheden:

Foto: NF Vis mere Foto: NF

»Jamen, hvad skal jeg sige - jeg er meget stolt,« lyder det umiddelbart.

»Jeg er jo tysker, og min landstrænertid ligger efterhånden 20 år tilbage ... nej, det er mere. 30 år! Så jeg er rørt over, at man stadig tænker på mig.«

»Det gør mig meget stolt - det må jeg sige. Jeg har stor respekt for danskerne.«

I YouGov-undersøgelsen peger 35 procent af de adspurgte på Sepp Piontek, mens 23 procent mener, at historiens bedste danske landstræner er Richard Møller Nielsen - manden bag den eventyrlige EM-triumf i 1992.

Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Foto: Jeppe Michael Jensen

Morten Olsen tager sig af tredjepladsen med 14 procent.

Ni procent af de adspurgte mener, at æren tilfalder Åge Hareide, der pga. coronakrisen har måttet stoppe som dansk landstræner før tid. Han stopper med en imponerende stime af ubesejrede danske landskampe.

Kurt Nielsen, der var landstræner inden Sepp Piontek, og svenske Bo Johansson modtager hver især én procent af stemmerne.

Det er især de 60 til 74-årige, der peger på Sepp Piontek. 61 procent af denne aldersgruppe ser den 80-årige tysker som tidernes bedste landstræner.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Hvordan kan det være, at Sepp Piontek stadig fylder så meget i den danske fodboldbevidsthed?

»En stor del af det skal findes, at man ikke havde haft den store succes, inden jeg kom til. Man havde ikke kvalificeret sig til nogle mesterskaber.«

»Og så lykkedes det mig og holdet at komme med til EM i 1984, hvor vi næsten også kom i finalen. Og efterfølgende kom vi til VM, hvor vi også gjorde det godt til at starte med.«

»Så spillede vi også på en måde, som begejstrede folk. Og det er selvfølgelig med til, at mange husker den tid,« forklarer Sepp Piontek.

Foto: Michael Nørgaard Vis mere Foto: Michael Nørgaard

Kasper Hjulmand bliver den næste danske landstræner, og han skal stå i spidsen for landsholdet EM-slutrunden, der på grund af den aggressive coronavirus er udskudt til 2021.

Det vides dog endnu ikke, hvornår Hjulmand officielt tiltræder som dansk landsholdsboss.