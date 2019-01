Real Madrid var på vej mod det tredje pointtab på stribe, men vandt 2-1 ude over Real Betis på et sent mål.

Der skulle et sent mål til at sikre Real Madrid den første ligasejr i 2019.

Med lige over to minutter tilbage af den ordinære spilletid scorede Daniel Ceballos direkte på frispark, så Real Madrid endte med at vinde udekampen over Real Betis med 2-1.

Dermed undgik Real Madrid det tredje pointtab på stribe i Spaniens bedste fodboldrække, Primera Division.

De tre point er vigtige for Santiago Solaris mandskab, som midtvejs i sæsonen rykker op på fjerdepladsen med samme pointantal som Sevilla på tredjepladsen.

Begge hold har henholdsvis ti og fem point op til Barcelona og Atlético Madrid i rækkens top.

Real Betis ligger nummer syv i rækken og kunne med en sejr have åndet Real Madrid i nakken, men måtte gå tomhændet fra opgøret.

Det pegede i retning af en sikker sejr til Real Madrid, da verdens bedste fodboldspiller i 2018, kroaten Luka Modric, i det 13. minut bragte Real Madrid foran 1-0.

Efter en blokeret afslutning faldt bolden ned for foden af Modric, som tordnede bolden i målhjørnet.

På trods af føringen var Real Madrid langt fra overbevisende og tillod hjemmeholdet at styre en stor del af opgøret. Det gav flere muligheder for et modsvar på måltavlen.

Andrés Guardado havde blandt andet bud efter en udligning, men hans helflugter sneg sig akkurat forbi målet efter en times spil.

Mere held havde holdkammeraten Sergio Canales, der har en fortid i netop Real Madrid.

Offensivspilleren udlignede midtvejs i anden halvleg, men først skulle videodommeren kigge målet igennem for en mulig offside, før Canales og co. kunne fejre udligningen.

Kampens afgørende mål blev også scoret af en spiller, som mødte sin tidligere klub.

Daniel Ceballos blev sat til at sparke frispark lige foran feltet i det 88. minut. Målmand Pau Lopez forventede, at Ceballos ville sparke over muren, men i stedet sparkede Ceballos ved siden af muren.

Lopez tabte et skridt, og bolden strøg i nettet til stor glæde for Real Madrids spillere.

Onsdag skal Real Madrid i aktion igen, når der er returopgør mod Martin Braithwaite og Leganes i den spanske pokalturnering. Real Madrid vandt hjemmekampen med 3-0.

