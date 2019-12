Der gik 90 minutter plus det løse, før Liverpool afgjorde semifinalen mod Monterrey ved VM for klubhold.

Liverpool er klar til finalen ved VM for klubhold.

Onsdag aften vandt de europæiske Champions League-mestre og Premier Leagues øjeblikkelige tophold 2-1 over mexicanske Monterrey i semifinalen.

Angriberen Roberto Firmino blev matchvinder med sit mål til slutresultatet 2-1 i tillægstiden.

På lørdag venter den brasilianske klub Flamengo i finalen om trofæet i turneringen, der afholdes i Doha i Qatar.

Liverpool havde en usædvanlig optakt til turneringen, da det stod klart, at holdet skulle spille tirsdag i Liga Cuppen i England og onsdag i Qatar.

Derfor lod Liverpool en flok unge spillere blive hjemme, og de tabte tirsdag aften 0-5 til Aston Villa, mens stjernerne befandt sig i Qatar.

Havde man forventet en magtdemonstration i dysten mellem Europas og de nord- og mellemamerikanske Champions League-vindere, tog man fejl.

Ganske vist kom Liverpool på 1-0 efter 12 minutter, da Mohamed Salah fandt holdkammeraten Naby Keita, som uden tøven hamrede bolden i kassen.

Men mexicanerne troede tydeligvis på finalebilletten, og bare to minutter efter føringsmålet var der udlignet.

Monterrey havde held med at fastholde et pres, og inde foran mål stod Rogelio Funes klar til at sende en returbold fra Liverpool-målmand Alisson Becker i mål.

Manager Jürgen Klopp havde da også rystet posen i forhold til sin sædvanlige startopstilling i Premier League.

Profiler som Roberto Firmino og Sadio Mané var placeret på bænken fra start, mens blandt andre Xherdan Shaqiri fik chancen. Desuden var anfører Jordan Henderson rykket ned i midterforsvaret, fordi Virgil van Dijk var syg.

Liverpool var et stykke fra sit topniveau og kunne være kommet bagud kort inde i anden halvleg, da Dorlan Pabón fremtvang en stor redning af Alisson.

Netop som kampuret rundede 90 minutter, kom scoringen til 2-1. Indskiftede Firmino prikkede et fladt indlæg i mål og slukkede de mexicanske drømme om en finaleplads.

Liverpool har aldrig vundet turneringen, der første gang blev afviklet i 2000. Efter en pause på fem år blev klub-VM genoptaget i 2005, og det har været afholdt hvert år siden.

/ritzau/