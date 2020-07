Før kampen mellem Orlando og Miami var der protester mod racisme. På banen blev Nani helten i det 97. minut.

Der var både stille, men stærke protester samt en dramatisk afslutning på banen, da fodboldligaen MLS natten til torsdag dansk tid blev skudt i gang med en miniturnering i Disney World.

I minutterne forud for opgøret mellem Orlando City og Inter Miami fordelte massevis af spillere fra forskellige MLS-hold sig på banen i en protest mod racisme og politivold.

Iført sorte T-shirts og sorte handsker løftede spillerne en knyttet næve i vejret i 8 minutter og 46 sekunder - en reference til den afdøde sorte amerikaner George Floyd, der blev holdt nede på asfalten af en knælende politibetjent i lige så lang tid, før han døde.

Imens knælede spillerne fra de to kamphold for at vise solidaritet med Black Lives Matter.

På banen blev den første MLS-kamp i fire måneder afgjort i det syvende af ti minutters tillægstid.

Her scorede den portugisiske europamester Nani sejrsmålet, så Orlando City vandt 2-1 over David Beckhams Inter Miami.

Alle kampe i miniturneringen spilles i Disney World i Orlando, der ligger i staten Florida. Holdene er så vidt mulig isoleret fra omverdenen for at gøre turneringen til et "lukket rum".

Turneringen, der kaldes "MLS is Back", indledes med et gruppespil, og point optjent i gruppespillet vil blive taget med over i den "normale" MLS-sæson efter turneringen.

I grupperne kæmper holdene om at komme med i knockoutfasen. Den samlede vinder af turneringen i Disney World belønnes med en plads i den nordamerikanske Champions League næste år.

Når turneringen er færdig efter finalen 11. august, vil 2020-udgaven af MLS fortsætte med kampe på klubbernes egne hjemmebaner.

Der blev kun spillet to runder af 2020-sæsonen, før den blev afbrudt på grund af coronavirus.

/ritzau/