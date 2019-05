Gent vandt for første gang i mesterskabsspillet i den belgiske fodboldliga, da Standard Liege blev slået 3-2.

Ottende gang var lykkens gang for Jess Thorup og Gent i den belgiske fodboldligas mesterskabsspil.

Fredag aften lykkedes det den danske cheftræner at sætte sin første sejr på tavlen i mesterskabsspillet, da Standard Liege blev slået 3-2 på udebane.

Det afgørende mål blev scoret dybt inde i kampens tillægstid, da canadiske Jonathan David headede Gent på 3-2.

Sejren ændrer ikke på, at Gent hverken gør sig gældende i kampen om medaljer eller europæisk deltagelse i næste sæson.

Holdet ligger nederst i mesterskabsspillet efter kun at have samlet fire point sammen i otte kampe.

Men efter seks nederlag og én uafgjort i de første syv kampe i mesterskabsspillet samt en tabt pokalfinale i sidste uge kan fredagens tre point måske lette lidt af presset på Jess Thorup efter en skidt periode.

Jess Thorup blev ansat som cheftræner i Gent i oktober efter at have stået i spidsen for FC Midtjylland i lidt over tre år.

/ritzau/