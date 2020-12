Barcelona kæmpede med at få bolden i mål, indtil Lionel Messi scorede med et kvarter tilbage mod Levante.

FC Barcelona dominerede søndagens hjemmekamp mod Levante i La Liga. Alligevel skulle der et sent mål af Lionel Messi til for, før det endte med tre point.

Levante blev slået 1-0, og Barcelona har dermed 17 point på 8.-pladsen i den spanske fodboldliga. Den føres af Real Sociedad med 26 point - topholdet har dog spillet to kampe flere end både Barcelona og Atlético Madrid, der på andenpladsen også har 26 point.

Martin Braithwaite var tilbage i Ronald Koemans start-11'er søndag efter i midtugen at have startet på bænken i Champions League.

Danskeren fik sammen med Messi og co. hurtigt gang i offensiven.

Barcelona var tydeligvis det bedste hold på banen, og hjemmeholdet sad tungt på bolden.

Men Levante var indstillet på ikke at satse ret meget fremad banen og i stedet fokusere på at stå godt defensivt.

Det ene Barcelona-angreb efter det andet prellede da også på gæsternes forsvar, og når det endelig blev til chancer, manglede Barcelona skarpheden.

Tendensen fortsatte efter pausen. Barcelona havde alt initiativet, men kæmpede med at score.

Som så mange gange før, var det Messi, der reddede Barcelona. Det var dog med hjælp fra Martin Braithwaite. Danskeren kæmpede sig til en bolderobring cirka midt på Levantes banehalvdel, og bolden endte hos Antoine Griezmann.

Franskmanden sendte hurtigt en stikning afsted mod Messi, der tog et par træk, lagde bolden til rette ved venstrefoden og sendte den i mål via indersiden af stolpen.

Det endte altså med at blive kampens eneste scoring, selv om begge hold i slutfasen havde muligheder foran mål.

/ritzau/