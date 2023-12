Brøndbys Nicolai Vallys var svært skuffet efter søndagens 3-3-kamp mod Lyngby, der udlignede i overtiden.

Brøndby havde kurs mod sejren i søndagens udebanekamp mod Lyngby, men dybt inde i overtiden udlignede det kongeblå hjemmehold til slutresultatet 3-3.

Efter at have slidt og slæbt i undertal fra kampens 31. minut var det en kold spand vand i hovedet for gæsterne, og skuffelsen var altoverskyggende for Nicolai Vallys efter slutfløjt.

- Jeg er pissefrustreret.

- Det blev en forsvarskamp for os, men jeg havde en følelse af, at vi godt kunne stå imod, siger Brøndby-profilen.

En sejr havde betydet, at Brøndby ville være på samme pointantal som FC København i toppen af Superligaen, og at det ikke lykkedes gjorde kun søndagens resultat værre, forklarer Vallys.

- Hvis vi havde vundet, havde vi hentet FCK, men det gjorde vi ikke, så det er både ærgerligt, at vi smed sejren, og at vi dermed ikke lukker hullet. Det går hånd i hånd, siger Vallys.

Ærgrelsen var også stor hos Brøndbys cheftræner Jesper Sørensen, men for ham var det selve kampens udfald, der fyldte mest efter den hæsblæsende affære på Lyngby Stadion.

- Det er ikke det, at vi ikke indhenter FCK, der fylder mest. Det, der fylder mest, er, at vi kom for at vinde kampen og fik bragt os i en fornuftig position til at gøre det.

- Da vi så fik en udvisning, blev det svært, og vi skal ikke stå her og lade som om, at det ikke var fortjent, at Lyngby fik noget med, men når du står med en 3-2-føring frem til det sidste spark i kampen, tænker du kun på, at vi burde have vundet kampen. Sådan er det bare, siger Brøndby-træneren.

Resultatet betyder, at Brøndby fortsat ligger på andenpladsen i Superligaen med 31 point efter 16 kampe.

Holdet har to point op til FCK, der topper tabellen. Lyngby befinder sig på ottendepladsen med 17 point.

