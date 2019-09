Leicester var bagud 0-1, men endte med at slå Tottenham 2-1 efter en drømmescoring af James Maddison.

James Maddison var eftertragtet i transfervinduet ifølge britiske medier, og lørdag viste Leicester-spilleren hvorfor.

Med fem minutter tilbage bragede den 22-årige engelske midtbanespiller bolden i mål på et fornemt langskud hjemme mod Tottenham, og så vandt Kasper Schmeichel og co. opgøret i Premier League 2-1.

Forinden havde begge hold fået annulleret et mål af VAR, og i stedet for at komme foran 2-0 i anden halvleg, måtte gæsterne se det hele smuldre først til 1-1 og 1-2.

Dermed nåede Leicester på andenpladsen med 11 point, mens gæsterne har otte point på femtepladsen.

Tottenham havde ikke meget tid til at fordøje ugens Champions League-opgør ude mod Olympiakos, da Tottenham satte en 2-0-føring over styr og fik 2-2.

Den kamp blev spillet onsdag aften, og med rejseri var lørdagens tidlige opgør i Premier League åbenbart for hård kost.

Der var godt nok skiftet gevaldigt ud på holdet mod Leicester, og blandt andre Christian Eriksen var på bænken, mens målmand Hugo Lloris var helt væk, da franskmandens kone skulle føde.

Harry Kane var dog vanen tro med, og efter en halv time sørgede Kane på akrobatisk vis for at bringe Tottenham foran 1-0 med sin 13. ligascoring i karrieren mod Leicester.

Kane modtog en hælaflevering fra Son Heung-min, og angriberen blev skubbet i feltet, så han helt ude af balance snublede, men i faldet fik Kane sparket bolden i mål bag Kasper Schmeichel.

Leicester fik forinden en scoring annulleret for offside af VAR i første halvleg, og ti minutter efter pausen var Jamie Vardy tæt på at udligne, men reservekeeper Paulo Gazzaniga reddede flot.

Minuttet efter var Son tæt på, og kort efter troede backen Serge Aurier, at han havde bragt Tottenham foran 2-0 med et tørt skud, men igen blev VAR hevet op af hatten, og ifølge videodommerne var der offside.

Kort efter udlignede Ricardo Pereira så efter et Leicester-pres, og Eriksen fik de sidste 12 minutter på banen uden at imponere, men det blev James Maddison, der stjal billedet med sit sejrsmål.

I den danske duel i duellen blev det dermed Schmeichel, der kunne juble til sidst.

