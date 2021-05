74 år.

Så længe skulle der gå, før Brentford vendte tilbage til den bedste række i England.

Danskerkolonien anført af Thomas Frank skal spille Premier League i den kommende sæson, og det imponerer B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

»Der er jo tre kæmpestore danske historier i Brentfords oprykning til Premier League. For det første har Danmark nu en manager – eller i lige præcis Brentfords tilfælde en cheftræner – i Premier League nu,« siger han.

Thomas Frank jubler - Brentford skal spille Premier League! Foto: MATTHEW CHILDS

»Det er helt sindssygt stort. Hvilken dansk træner drømmer ikke om det? Der er så få job i den rigeste liga i verden – Thomas Frank besidder nu et af dem.«

Den 47-årige træner kom til Brentford i 2018, og allerede sidste år var oprykningen centimeter fra at lykkes. Men holdet måtte se sig slået af rivalerne fra Fulham i den afgørende oprykningskamp.

Nu er drømmen om Premier League blevet til virkelighed med et massivt dansk islæt.

»Med sejren over Swansea transformerer den lille London-klub også lige op mod otte danskere til Premier League-spillere. Der ligger kæmpe udfordringer og enormt stor udvikling og venter der, som kan komme landsholdet til gode.«

Der vil blive kanaliseret nogle af de absurde mængder penge fra en Premier League-billet over i FC Midtjylland i form af eksempelvis store spillerkøb. Michel Wikkelsø Davidsen om Brentfords oprykning

Brentfords danskerkoloni består udover Thomas Frank og assistenttræner Brian Riemer i skrivende stund af spillerne Henrik Dalsgaard, Mads Bech Sørensen, Mads Roerslev Rasmussen, Luka Racic, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Emiliano Marcondes og Mads Bistrup.

Men klubben er også indirekte kædet sammen med Danmark via FC Midtjylland, da begge klubber har samme ejer, engelske Matthew Benham. Derudover er danske Rasmus Ankersen bestyrelsesformand i FC Midtjylland og samtidig sportsdirektør i Brentford.

Netop den sammenhæng vil komme dansk fodbold til gode, mener Michel Wikkelsø Davidsen.

»Vi har jo alle ventet på, hvad det ville sige, når FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein fortæller, at oprykningen for ejer Matthew Benhams primære klub også vil give et boost for midtjyderne. Jeg er overbevist om, at det er en lille gamechanger for de allerede godt rustede midtjyder,« forklarer han.

»Der vil blive kanaliseret nogle af de absurde mængder penge fra en Premier League-billet over i FC Midtjylland i form af eksempelvis store spillerkøb.«

Hvordan og hvor præcist hvor meget FC Midtjylland får ud af det, vil tiden vise.

»Men tænk, at en mindre klub fra London, der tidligere kun var kendt for den slidte fortælling om en pub på hvert stadionhjørne, på den måde kan give dansk fodbold en succesbølge at surfe på.«

Fodbold er fascinerende.