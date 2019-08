16 år og 301 dage gammel - og målscorer for mægtige FC Barcelona!

Supertalentet Ansu Fati er den helt store solstråle-historie her i den indledende fase af den spanske fodboldsæson.

Den hurtige kantspiller kom i dagens La Liga-opgør mellem FC Barcelona og Osasuna på tavlen for storklubben, da han med et flot hovedstød udlignende til 1-1. Dermed blev han den tredjeyngste målscorer nogensinde i La Liga, og FC Barcelonas yngste ligamålscorer nogensinde.

Ansu Fati blev i søndags den yngste spiller i 78 år for FC Barcelona, da han debuterede for de forsvarende mestre i et indhop i sejren over Real Betis.

Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Foto: ANDER GILLENEA

Resultatet af dagens kamp var dog ikke værd at skrive hjem om for FC Barcelona-fans. Således måtte FC Barcelona nøjes med 2-2.

Ansu Fati spillede i Lionel Messis fortsatte fravær i frontkæden, hvor også Luis Suarez manglede. Han viste flere gange i kampen prøver på sit store talent.

Han kom på banen fra anden halvlegs start ved stillingen 1-0 til upåagtede Osasuna, som fightede flot på hjemmebanen mod de dyre stjerner. Fem minutter senere scorede Fati.

Den talentfulde offensivspiller kom til den catalanske storklub som 10-årig, hvor han fik en plads på talentfabrikken La Masia. Han kommer oprindeligt fra Guinea-Bissau, men flyttede med sin familie til Spanien som seks-årig.