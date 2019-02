'Kasper Dolberg er navnet!'

Sådan reagerede en bruger på Twitter efter Kasper Dolbergs flotte scoring til 2-0, da Ajax lørdag aften slog Venlo 6-0.

Både Dolberg, Lasse Schøne og Rasmus Nissen Kristensen var at finde i Ajax' startopstilling.

Og Kasper Dolberg viste sig i den grad fra sin akrobatiske side, da han scorede sit mål.

52. Wow! Dolberg maakt op acrobatische wijze de 2-0! #ajavvv pic.twitter.com/xLMpObrxys — AFC Ajax (@AFCAjax) 2. februar 2019

Dolberg løb med en del af opmærksomheden på grund af sin flotte scoring.

Det var i det 52. minut, at Kasper Dolberg modtog bolden inde i feltet fra holdkammeraten Donny van de Beek. Helt fri tog han en hurtig berøring med højre side til målet og prikkede bolden i nettet med manér.

På hjemmebane foldede rækkens nummer to sig for alvor ud efter pausen med fem mål. Hakim Ziyech bragte værterne i front efter 35 minutter, og så begyndte målene ellers at hagle ind hos Venlo.

Dolberg er med afstand den mest scorende dansker i Æresdivisionen med en 14.-plads på topscorerlisten.

Holdkammeraten Lasse Schöne og FC Emmens Nicklas Pedersen har hver scoret fire gange, mens Feyenoords Nicolai Jørgensen er noteret for to træffere.

Med små ti minutter tilbage af opgøret måtte Dolberg vige pladsen for den 14 år ældre Klaas-Jan Huntelaar, der kom på banen og scorede til 5-0. I overtiden scorede Donny van de Beek kampens sidste mål.

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg scorede lørdag for ottende gang i den bedste hollandske fodboldrække, da Ajax Amsterdam slog Venlo med 6-0.

Ajax er placeret på ligaens andenplads med 50 point. Topholdet PSV Eindhoven har 52 point for en kamp færre.