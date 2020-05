1130 spillere og ansatte i Premier League blev torsdag og fredag testet for coronavirus. Ingen var smittet.

For første gang siden Premier League begyndte at teste spillere og ansatte i ligaen for coronavirus, er nul konstateret smittet.

Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

Torsdag og fredag blev 1130 personer i ligaen testet for virusset, men ingen var altså smittet med det.

I de foregående tre testrunder i ligaen blev 12 personer i alt konstateret smittet og efterfølgende sendt i syv dages karantæne.

Torsdag meddelte Premier League, at den agter at genoptage sæsonen 17. juni med to kampe, Aston Villa mod Sheffield United og Manchester City mod Arsenal.

Ligaen har været på pause siden starten af marts. Der mangler i alt at blive spillet 92 kampe.

Liverpool fører suverænt og er to sejre fra at sikre klubbens første mesterskab i 30 år.

/ritzau/