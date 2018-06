Senegals landstræner bliver på posten og tager VM-afskeden på grund af fair play pænt efter 0-1 mod Colombia.

Samara. Senegal måtte helt ud og tabe ifølge fair play-reglerne, inden det torsdag stod klart, at Afrika ikke længere er repræsenteret ved VM.

Det blev dog ikke brugt som nogen undskyldning af Aliou Cissé, der er landstræner for Senegal, efter 0-1-nederlaget til Colombia.

Senegal-træneren var bagefter ganske afklaret og klar i mælet.

- Jeg er stolt af mine spillere og deres arbejde, men Senegal er ikke videre, fordi vi ikke fortjente at kvalificere os. Sådan er livet. Fair play-point er en af reglerne, som er indført i turneringsreglementet.

- Det må vi respektere. Vi ville have foretrukket at blive sendt ud på en anden måde, men det er sådan, det fungerer, og vi kendte reglerne, siger Senegals træner.

Med 1-0-sejren endte Colombia øverst i gruppe H med seks point, mens både Senegal og Japan, der tabte 0-1 til Polen, sluttede med fire point i gruppen.

Da Senegal og Japan havde scoret lige meget, indkasseret lige meget og var helt lige indbyrdes, måtte fair play-reglen derfor i brug.

Her endte Japan med fire gule kort, mens Senegal sluttede på seks gule kort. Ingen af holdene fik desuden rødt kort i nogen af kampene, og derfor var Japan videre.

Trods nederlaget og et farvel til VM, så har Aliou Cissé ikke tænkt sig at forlade jobbet som landstræner.

- Jeg fortsætter med at opmuntre mine spillere og blive hos dem, for jeg mener, at vi kan forvente meget mere af holdet i fremtiden.

- Jeg er bare skuffet på mit holds vegne og på generationens vegne. Disse spillere kæmper hver eneste dag for deres land, siger Senegals landstræner.

Det er første gang siden 1982, at der ikke er et eneste afrikansk hold, der går videre fra det indledende gruppespil.

Reglen om fair play blev introduceret i 2016 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), og det var derfor første gang i VM-historien, at reglen blev taget i brug torsdag.