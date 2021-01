Manchester City slog Aston Villa på to mål i slutfasen og avancerede til Premier Leagues førsteplads.

For første gang i omkring halvandet år ligger Manchester City i spidsen for Premier League. City overtog førstepladsen fra Leicester med en hjemmesejr på 2-0 over Aston Villa.

Den bragte City på 38 point for 18 kampe, mens Leicester har samme antal point for 19 opgør. Manchester United kan dog senere onsdag aften komme på 40 point med en sejr ude mod Fulham.

I et hektisk opgør blev Citys tålmodighed sat på prøve, og føringen lod vente på sig i 78 minutter.

City angreb ivrigt i hele første halvleg, og mange gange var der optræk til chancer, men der var ikke mange af dem, man vil kategorisere som store af slagsen.

Der var dog en i indledningen tæt inde under mål, som burde have givet mål efter et hjørnespark.

Aston Villa forsvarede sig forbilledligt og fik oftest blokeret skuddene fra City. Selv havde Birmingham-holdet sporadiske angreb, der var ved at blive farlige.

Noget overraskende har Aston Villa faktisk været blandt de bedste udehold i sæsonen med sine fem sejre i otte udekampe inden denne, og blot fem mål var lukket ind i de kampe. Set i det lys var udviklingen ikke så forbløffende.

Knap ti minutter efter pausen burde João Cancelo dog have bragt City foran. Han fik bolden serveret af Kevin De Bruyne, trak ind i feltet og afsluttede på overliggeren.

Kort efter misbrugte Ilkay Gündogan skammeligt efter et indlæg fra venstre, og han fik en chance mere få minutter senere.

Villa fik dog også mere plads til at køre kontra den anden vej, og det gav også farlige situationer. Pludselig var det en åben slagudveksling.

Men City var dog stadig mest pågående, og 12 minutter før tid gav det endelig scoring. Efter et Villa-boldtab endte bolden hos Bernardo Silva, der fra straffesparksfeltets bue sendte bolden i hjørnet til 1-0.

Aston Villa-spillerne appellerede for offside, men fik ikke medhold.

I det 90. minut kom Ilkay Gündogan så endelig på tavlen, da han udnyttede et straffespark, som var blevet dømt for hånd på bolden.

/ritzau/