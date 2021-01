»Det er en ordentligt en, han har fået der. Det kan man da godt se.«

Sådan lød det fra TV3 Sport-kommentatorerne under tirsdagens Liga Cup-semifinale mellem Tottenham og Brentford.

Og det var da også, 'en ordentlig en' danske Pierre-Emile Højbjerg fik i det 82. minut. Situationen kan ses i toppen af artiklen.

Her blev danskeren stemplet af Josh Dasilva, han blev liggende i græsset i adskillige sekunder, og siden viste tv-billeder, hvordan blodet løb fra landsholdsspillerens ene skinneben.

Til sidst stoppede Mike Dean spillet, og så løb han ud for at se situationen igennem via VAR, og da han vendte tilbage til banen, var dommen klar.

Dommeren hev det røde kort op fra lommen, og så var Brentford reduceret til ti mand. Tv-billederne viste tydeligt, at Dasilva ramte danskeren, men det så bestemt ikke bevidst ud.

»Det, synes jeg, er meget hårdt,« lød reaktionen fra TV3 Sports kommentatorer, der vurderede, at Josh Dasilva gled i situationen og på den måde ramte danskeren uheldigt.

At dommen var lidt hårdt mente flere Brentford-spillere også, for et par stykker var lige henne ved Mike Dean, efter han havde sendt deres holdkammerat tidligt i bad.

José Mourinho valgte ikke at tage chancen med Højbjerg, der også fik klar besked på, at han ikke skulle spille videre. Han blev skiftet ud, og på det tidspunkt var kampen da også så godt som afgjort.

Her førte Tottenham med 2-0, hvilket også blev kampens slutresultat.

Det var Moussa Sissoko, der scorede det første mål i det 12. minut, og med 20 minutter tilbage af opgøret var det Son Heung-min, der sendte bolden i kassen.

I finalen skal Jose Mourinhos mandskab møde enten Manchester United eller Manchester City. De to Manchester-rivaler spiller semifinale onsdag aften.